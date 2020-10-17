«Химки» — «Спартак»: стартовые составы. Глушаков и Кокорин выйдут с первых минут, Мозес — в запасе
«Спартак» сыграет с «Химками» в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ.
«Спартак» сыграет с «Химками» в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ.
Стали известны стартовые составы команд.
Новичок
В составе «Химок» на поле выйдет бывший капитан
«Химки»: Лантратов, Гапон, Идову, Логашов, Данилкин, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Дядюн.
Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Камышев, Мурнин, Засеев, Могилевец, Липовой, Куат, Конате, Долгов, Алиев.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Маслов, Гапонов, Зобнин, Айртон, Умяров, Крал, Кокорин, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Голосов, Маркитесов, Оганесян, Мозес.