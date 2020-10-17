«Химки» — «Спартак»: стартовые составы. Глушаков и Кокорин выйдут с первых минут, Мозес — в запасе

Новичок красно-белых Виктор Мозес попал в число запасных, а форвард Александр Кокорин выйдет с первых минут. В списке потерь «Спартака» — Александр Соболев (дисквалификация), Максим Глушенков, Александр Ташаев (оба — травмиварованы), а также Остон Урунов (повреждение), Зелимхан Бакаев, Самюэль Жиго и Георгий Джикия (сдал в сборной России сомнительные тексты на коронавирус).