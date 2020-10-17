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18:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Химки» — «Спартак»: стартовые составы. Глушаков и Кокорин выйдут с первых минут, Мозес — в запасе

«Спартак» сыграет с «Химками» в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ.

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Источник: Спорт-Экспресс

Стали известны стартовые составы команд.

Новичок красно-белых Виктор Мозес попал в число запасных, а форвард Александр Кокорин выйдет с первых минут. В списке потерь «Спартака» — Александр Соболев (дисквалификация), Максим Глушенков, Александр Ташаев (оба — травмиварованы), а также Остон Урунов (повреждение), Зелимхан Бакаев, Самюэль Жиго и Георгий Джикия (сдал в сборной России сомнительные тексты на коронавирус).

В составе «Химок» на поле выйдет бывший капитан красно-белых Денис Глушаков и хавбек Резиуан Мирзов, который арендован у московского клуба. Глушаков — капитан подмосковной команды.

«Химки»: Лантратов, Гапон, Идову, Логашов, Данилкин, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Дядюн.

Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Камышев, Мурнин, Засеев, Могилевец, Липовой, Куат, Конате, Долгов, Алиев.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Маслов, Гапонов, Зобнин, Айртон, Умяров, Крал, Кокорин, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Голосов, Маркитесов, Оганесян, Мозес.

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