Матч ЦСКА — «Динамо» и еще три игры завершат программу 11-го тура РПЛ
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Четырьмя матчами в воскресенье завершится 11-й тур Тинькофф — Российской
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Четырьмя матчами в воскресенье завершится 11-й тур Тинькофф — Российской
ЦСКА перед началом тура занимал третье место в турнирной таблице, отставая от лидеров «Зенита» и «Спартака» на два очка. Две первые команды чемпионата в субботу одержали победы. Выиграл свой матч у «Уфы» и «Локомотив», обойдя армейцев в таблице.
«Динамо» является неудобным соперником для ЦСКА в последние годы. Несмотря на то, что армейцы исправно занимают более высокие места в турнирной таблице, игры с
После возвращения
Для ЦСКА предстоящий матч станет генеральной репетицией перед стартом группового этапа Лиги Европы. 22 октября армейцы проведут свой первый еврокубковый матч в нынешнем сезоне. Команда Виктора Гончаренко на выезде сыграет с австрийским «Вольфсбергом».
Армейцы подходят к дерби, имея серьезные кадровые проблемы в линии обороны. Марио Фернандес в расположении сборной России сдал тест на коронавирус, который показал сомнительный результат, и был изолирован от команды.
После вылета из Лиги Европы и поражения в матче с «Химками» в отставку с поста главного тренера «Динамо» подал Кирилл Новиков. В матче прошлого тура с «Краснодаром» (2:0) его обязанности исполнял Александр Кульчий, ранее руководивший «Динамо-2».
14 октября
В предыдущем сезоне, когда вместо отправленного в отставку Дмитрия Хохлова исполняющим обязанности главного тренера стал Новиков, «Динамо» также проводило первые матчи под руководством нового специалиста с «Краснодаром» и ЦСКА. Тогда
В последний день трансферного окна «Динамо» арендовало у датского «Копенгагена» правого защитника Гильермо Варелу. Но уругваец пока также не прилетел в Москву и не сможет дебютировать в предстоящем матче. При этом был отдан в аренду «Уфе» Григорий Морозов, а другой правый защитник Сергей Паршивлюк пропустит предстоящую встречу
Также во время перерыва на игры национальных команд в «Динамо» вернулся Роман Нойштедтер, выступавший за команду в прошлом сезоне. Он призван расширить обойму команды и, скорее всего, будет использоваться как центральный защитник. После продажи Тони Шуньича в составе
«Динамо» до 11-го тура занимало шестую строчку в таблице с 17 очками, но после субботних матчей откатилось на седьмое место. Однако в случае победы
«Ростов», занимающий восьмое место в таблице, примет «Ахмат», идущий десятым. Встреча начнется в 19:00 мск. Ростовчане в трансферное окно потеряли ряд лидеров. Из команды ушли форварды Элдор Шомуродов и Бахтиёр Зайнутдинов, полузащитник Алексей Ионов и защитник Дмитрий Чистяков. Помимо этого
В последние дни трансферного окна клуб с берегов Дона приобрел ряд футболистов. Среди них нападающий и полузащитник молодежной сборной Швеции Понтус Альмквист и Армин Гигович, защитник сборной Норвегии Хайтам Алессами. Вернулся в команду защитник Денис Терентьев.
В других матчах игрового дня между собой сойдутся команды из нижней части таблицы. Тульский «Арсенал», располагающийся с девятью очками на 12-м месте, примет «Урал», который набрал на очко больше и идет строчкой выше. Замыкающий таблицу «Ротор» (3 очка) сыграет на своем поле с «Тамбовом», который с восемью баллами идет 13-м.
У «Арсенала»