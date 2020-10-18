Матч ЦСКА — «Динамо» и еще три игры завершат программу 11-го тура РПЛ

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА перед началом тура занимал третье место в турнирной таблице, отставая от лидеров «Зенита» и «Спартака» на два очка. Две первые команды чемпионата в субботу одержали победы. Выиграл свой матч у «Уфы» и «Локомотив», обойдя армейцев в таблице.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 11, 18.10.2020, 16:30 ЦСКА - Динамо -

«Динамо» является неудобным соперником для ЦСКА в последние годы. Несмотря на то, что армейцы исправно занимают более высокие места в турнирной таблице, игры с бело-голубыми им не удаются. В последний раз красно-синие одержали победу в личном противостоянии в сезоне-2015/16, по итогам которого «Динамо» вылетело из премьер-лиги. Тогда ЦСКА выиграл дважды (2:0 и 1:0).

После возвращения бело-голубых в элиту команды провели между собой шесть встреч, четыре из которых завершились ничейным результатом, а дважды побеждало «Динамо». При этом до сезона-2015/16 армейцы не могли одержать победу на протяжении 12 игр чемпионата подряд.

Для ЦСКА предстоящий матч станет генеральной репетицией перед стартом группового этапа Лиги Европы. 22 октября армейцы проведут свой первый еврокубковый матч в нынешнем сезоне. Команда Виктора Гончаренко на выезде сыграет с австрийским «Вольфсбергом».

Армейцы подходят к дерби, имея серьезные кадровые проблемы в линии обороны. Марио Фернандес в расположении сборной России сдал тест на коронавирус, который показал сомнительный результат, и был изолирован от команды. Из-за дисквалификации встречу с «Динамо» пропустит Хёрдур Магнуссон, а из-за травм не сыграют Кирилл Набабкин и Георгий Щенников.

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Кульчий будет руководить «Динамо»

После вылета из Лиги Европы и поражения в матче с «Химками» в отставку с поста главного тренера «Динамо» подал Кирилл Новиков. В матче прошлого тура с «Краснодаром» (2:0) его обязанности исполнял Александр Кульчий, ранее руководивший «Динамо-2».

14 октября бело-голубые подписали контракт с немецким специалистом Сандро Шварцем. Однако 41-летний тренер пока не может прилететь в Россию и приступить к работе из-за проблем с документами, поэтому исполнять его обязанности снова будет Кульчий. Не прибыли в Россию и помощники нового тренера — Андрей Воронин и Волкан Булут.

В предыдущем сезоне, когда вместо отправленного в отставку Дмитрия Хохлова исполняющим обязанности главного тренера стал Новиков, «Динамо» также проводило первые матчи под руководством нового специалиста с «Краснодаром» и ЦСКА. Тогда бело-голубые добились ничьей (1:1) в домашней игре с краснодарцами и выиграли в столичном дерби со счетом 1:0.

В последний день трансферного окна «Динамо» арендовало у датского «Копенгагена» правого защитника Гильермо Варелу. Но уругваец пока также не прилетел в Москву и не сможет дебютировать в предстоящем матче. При этом был отдан в аренду «Уфе» Григорий Морозов, а другой правый защитник Сергей Паршивлюк пропустит предстоящую встречу из-за дисквалификации. В распоряжении тренерского штаба остался один правый защитник — 21-летний Сергей Слепов, который выходил в стартовом составе в матче нынешнего сезона с «Ахматом» (1:0) и сыграл две минуты в стартовом туре против «Урала» (2:0).

Также во время перерыва на игры национальных команд в «Динамо» вернулся Роман Нойштедтер, выступавший за команду в прошлом сезоне. Он призван расширить обойму команды и, скорее всего, будет использоваться как центральный защитник. После продажи Тони Шуньича в составе бело-голубых остались только два игрока этого амплуа — отыгравшие все матчи без замен Иван Ордец и Роман Евгеньев.

«Динамо» до 11-го тура занимало шестую строчку в таблице с 17 очками, но после субботних матчей откатилось на седьмое место. Однако в случае победы бело-голубые обойдут ЦСКА и поднимутся на четвертую строчку.

«Ростов» остался без лидеров

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 11, 18.10.2020, 19:00 Ростов - Ахмат -

«Ростов», занимающий восьмое место в таблице, примет «Ахмат», идущий десятым. Встреча начнется в 19:00 мск. Ростовчане в трансферное окно потеряли ряд лидеров. Из команды ушли форварды Элдор Шомуродов и Бахтиёр Зайнутдинов, полузащитник Алексей Ионов и защитник Дмитрий Чистяков. Помимо этого из-за дисквалификации встречу пропустит Матиас Норманн.

В последние дни трансферного окна клуб с берегов Дона приобрел ряд футболистов. Среди них нападающий и полузащитник молодежной сборной Швеции Понтус Альмквист и Армин Гигович, защитник сборной Норвегии Хайтам Алессами. Вернулся в команду защитник Денис Терентьев.

В других матчах игрового дня между собой сойдутся команды из нижней части таблицы. Тульский «Арсенал», располагающийся с девятью очками на 12-м месте, примет «Урал», который набрал на очко больше и идет строчкой выше. Замыкающий таблицу «Ротор» (3 очка) сыграет на своем поле с «Тамбовом», который с восемью баллами идет 13-м.