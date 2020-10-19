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15:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Матч «Химки» — «Зенит» пройдет без зрителей

Матч 13-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Зенит» пройдет без зрителей, сообщает официальный сайт лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Игра запланирована на 1 ноября.

С 21 октября в Подмосковье губернатор региона Андрей Воробьев ввел запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий. Тренировки и игры будут продолжены, но без участия зрителей. Ограничения действуют до 7 ноября.

«Химки» с 6 очками занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» — первая строчка и 24 балла.

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