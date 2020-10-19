Матч «Химки» — «Зенит» пройдет без зрителей
Матч 13-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Зенит» пройдет без зрителей, сообщает официальный сайт лиги.
Матч 13-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Зенит» пройдет без зрителей, сообщает официальный сайт лиги.
Игра запланирована на 1 ноября.
С 21 октября в Подмосковье губернатор региона Андрей Воробьев ввел запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий. Тренировки и игры будут продолжены, но без участия зрителей. Ограничения действуют до 7 ноября.
«Химки» с 6 очками занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» — первая строчка и 24 балла.