Общая стоимость игроков «Спартака» преодолела 100 млн евро
После закрытия трансферного окна в России редакция Transfermarkt обновила рыночные стоимости игроков российской
После закрытия трансферного окна в России редакция Transfermarkt обновила рыночные стоимости игроков российской
Чемпионат подорожал суммарно на 54,6 млн евро. Теперь суммарная рыночная стоимость игроков РПЛ составляет 941,5 млн евро.
В суммарной стоимости клубов больше всех подорожал «Спартак» — прирост стоимости составил 10 млн евро. На втором месте ЦСКА с приростом в 9,9 млн евро.
Общая стоимость игроков «Спартака» вновь преодолела отметку в 100 млн евро. Топ-5 в России по этому показателю: «Зенит» — 180,3 млн; ЦСКА — 138,2 млн; «Краснодар» — 115,65 млн; «Спартак» — 106,45 млн; «Локомотив» — 84,25 млн.
Что касается РПЛ, то по общей стоимости игроков (941,5 млн) лига занимает 7-е место среди европейских чемпионатов — после АПЛ (8,93 млрд), Серии А (5,05 млрд), Ла Лиги (4,99 млрд), Бундеслиги (4,33 млрд), Лиги 1 (3,45 млрд) и Примейры (1,09 млрд).