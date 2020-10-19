Общая стоимость игроков «Спартака» преодолела 100 млн евро

Источник: Sport24

Чемпионат подорожал суммарно на 54,6 млн евро. Теперь суммарная рыночная стоимость игроков РПЛ составляет 941,5 млн евро.

В суммарной стоимости клубов больше всех подорожал «Спартак» — прирост стоимости составил 10 млн евро. На втором месте ЦСКА с приростом в 9,9 млн евро.

Спартак (Москва) Все о команде

Общая стоимость игроков «Спартака» вновь преодолела отметку в 100 млн евро. Топ-5 в России по этому показателю: «Зенит» — 180,3 млн; ЦСКА — 138,2 млн; «Краснодар» — 115,65 млн; «Спартак» — 106,45 млн; «Локомотив» — 84,25 млн.

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