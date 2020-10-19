Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лидс
Вулверхэмптон Уондерерс
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верона
Дженоа
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Вест Бромвич Альбион
Бернли
00
Футбол. Еврокубки
20.10
Зенит
Брюгге
Футбол. Еврокубки
20.10
Динамо К
Ювентус
Футбол. Еврокубки
20.10
Ренн
Краснодар
Все события
Фоторепортажи
13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
10«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов
21:20 (мск), источник: Sport24

Общая стоимость игроков «Спартака» преодолела 100 млн евро

После закрытия трансферного окна в России редакция Transfermarkt обновила рыночные стоимости игроков российской Премьер-лиги.

Наверх
Источник: Sport24

Чемпионат подорожал суммарно на 54,6 млн евро. Теперь суммарная рыночная стоимость игроков РПЛ составляет 941,5 млн евро.

В суммарной стоимости клубов больше всех подорожал «Спартак» — прирост стоимости составил 10 млн евро. На втором месте ЦСКА с приростом в 9,9 млн евро.

Спартак (Москва)

Общая стоимость игроков «Спартака» вновь преодолела отметку в 100 млн евро. Топ-5 в России по этому показателю: «Зенит» — 180,3 млн; ЦСКА — 138,2 млн; «Краснодар» — 115,65 млн; «Спартак» — 106,45 млн; «Локомотив» — 84,25 млн.

Российская Премьер-Лига

Что касается РПЛ, то по общей стоимости игроков (941,5 млн) лига занимает 7-е место среди европейских чемпионатов — после АПЛ (8,93 млрд), Серии А (5,05 млрд), Ла Лиги (4,99 млрд), Бундеслиги (4,33 млрд), Лиги 1 (3,45 млрд) и Примейры (1,09 млрд).

Читайте также
 «Как это могло произойти?!» Хабиб рассказал о самом невероятном событии в жизни
Предсказан результат российских клубов в Европе
Главный тренер «Краснодара» пропустит матч Лиги чемпионов
10 самых подорожавших футболистов чемпионата России
Нурмагомедов рассказал о своей тактике на бой против Гэтжи
Великобритания обвинила Россию в попытке сорвать Олимпиаду-2020
Алина Загитова отказалась от участия в соревнованиях в 2020 году
СКА разгромил «Витязь» в первом матче после возвращения Брагина
В Швейцарии отказались переименовать арену в честь Федерера
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь