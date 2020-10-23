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11:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Кокорин рассказал о писавшей ему в тюрьму 95-летней блокаднице

Форвард «Спартака» Александр Кокорин рассказал о писавшей ему в тюрьму 95-летней блокаднице. Интервью с футболистом опубликовано на YouTube-канале PeopleTalk.

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По словам игрока, пожилая женщина очень переживала за него и оказывала поддержку. Нападающий также отметил, что получал много писем от людей старшего поколения. Кокорин добавил, что за все время заключения ему прислали около шести тысяч писем, он прочитал все.

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Спартак (Москва)

В том же интервью форвард признался, что зарекся выпивать алкоголь в компании другого игрока Павла Мамаева. Он также подчеркнул, что его товарищ отказался от употребления спиртного.

Осенью 2019 года Мамаев и Кокорин освободились из колонии по УДО. Спортсмены были признаны виновными по уголовному делу о хулиганстве. Футболисты, известные по выступлениям за сборную России, стали участниками двух драк в центре Москвы осенью 2018-го. Летом 2020 года Мамаева оправдали по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Кокорин от судимости не избавился.

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