Кокорин рассказал о писавшей ему в тюрьму 95-летней блокаднице

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По словам игрока, пожилая женщина очень переживала за него и оказывала поддержку. Нападающий также отметил, что получал много писем от людей старшего поколения. Кокорин добавил, что за все время заключения ему прислали около шести тысяч писем, он прочитал все.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4310bf506979108bf2aa" data-vnd="4310bf506979108bf2aa" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4310bf506979108bf2aa" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Спартак (Москва) Все о команде

В том же интервью форвард признался, что зарекся выпивать алкоголь в компании другого игрока Павла Мамаева. Он также подчеркнул, что его товарищ отказался от употребления спиртного.