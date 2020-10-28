ЭСК РФС признала две ошибки Безбородова в матче «Краснодар» — «Спартак»

«Спартак» в субботу в гостях победил «Краснодар» со счетом 3:1. После матча генеральный директор «горожан» Владимир Хашиг заявил, что победу «красно-белым» принесло предвзятое судейство главного арбитра Безбородова и Кирилла Левникова, отвечавшего за систему видеопомощи арбитрам (VAR).

Большинством голосов ЭСК РФС признала, что Владислав Безбородов допустил две ошибки. В первом случае арбитр должен был зафиксировать фол со стороны нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе и не засчитывать гол. Во втором случае (в эпизоде, когда зафиксирован фол на защитнике «Спартака» Самуэле Жиго) Безбородов преждевременно дал свисток об остановке игры.

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