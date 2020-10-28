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17:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЭСК РФС признала две ошибки Безбородова в матче «Краснодар» — «Спартак»

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала, что главный судья матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Спартаком» Владислав Безбородов допустил две ошибки, повлиявшие на исход встречи, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» в субботу в гостях победил «Краснодар» со счетом 3:1. После матча генеральный директор «горожан» Владимир Хашиг заявил, что победу «красно-белым» принесло предвзятое судейство главного арбитра Безбородова и Кирилла Левникова, отвечавшего за систему видеопомощи арбитрам (VAR).

Большинством голосов ЭСК РФС признала, что Владислав Безбородов допустил две ошибки. В первом случае арбитр должен был зафиксировать фол со стороны нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе и не засчитывать гол. Во втором случае (в эпизоде, когда зафиксирован фол на защитнике «Спартака» Самуэле Жиго) Безбородов преждевременно дал свисток об остановке игры.

Спартак (Москва)

Судья на VAR Кирилл Левников в первом случае должен был подсказать Безбородову, во втором случае он вмешаться в ситуацию не мог. Безбородову будет пересмотрена оценка, что, возможно, скажется на его дальнейших назначениях на матчи.

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1:3
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