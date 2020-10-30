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16«Краснодар» преклонил колено перед «Челси»
15:58 (мск), источник: Sport24

«Если бы хотел вернуться в Бундеслигу, мог бы сделать это уже три раза». Тедеско вещает перед матчем с «Ростовом»

Коуч описал игроков «Спартака» одним словом.

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Источник: Sport24

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в преддверии матча 13-го тура с «Ростовом» ответил на вопросы журналистов. Рассказал о том, что мог покинуть клуб летом, об отмене красной карточки Еременко и жалобе «Краснодара» на судейство.

О готовности

«Команда хорошо восстановилась. Матч в Краснодаре был трудным, но все это было на той неделе. Я знал, что у нас будет целая неделя, чтобы много и интенсивно поработать. На сегодняшней тренировке все будут в строю, и все будут готовы к матчу с “Ростовом”. Мы довольны последними днями тренировок».

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О сопернике

«Ростов» потерял несколько игроков, но все еще остается хорошей командой. Эта команда очень хорошо прессингует, любит играть по схеме 4−3−3. Также могут сыграть и с пятью защитниками. У них хорошая команда.

Об отсутствии на скамейке запасных

«Не думаю, что это как-то отразится на игре. Такая ситуация происходит не в первый раз, и мы хорошо справлялись в предыдущие разы».

Об отмене красной карточки Еременко’Был удивлен тому, что такое произошло. Я узнал об этом совсем недавно. Нужно просто принять этот факт. Если все хотят, чтобы Еременко сыграл против «Спартака», значит так и будет. Он хороший игрок. Не совсем понимаю отмену карточки. Не проблема, что нет красной карточки, если за такое нарушение не дают желтую. В будущем будем обращать внимание на наши желтые и красные карточки, будем оспаривать их. Например, в кубковом матче против ЦСКА Понсе получил желтую, из-за чего не сыграл в полуфинале. Маслову тоже недавно показали желтую.

О готовности Соболева и Мозеса

«Соболев уже тренировался с командой на этой неделе, он сможет принять участие в матче. Мозес занимался дополнительно, чтобы восстановиться и набрать форму. В последнем матче он сыграл 70 минут, может и больше. Мы не хотим давить на него, чтобы он не получил травму. Он поможет нам завтра».

Каким бы словом описал игроков «Спартака»

«Голодные. Мы чувствуем уверенность в своих силах, когда выходим на поле в каждом матче. Коллектив сплочен, мы стараемся все держать внутри команды. Когда ты идешь на первом месте, как в Формуле-1, все хотят тебя обогнать. Гонка продолжается. Это команда голодна, и мы стараемся держать игроков в этом состоянии».

О возможном уходе из «Спартака»

«Для меня большая честь быть тренером «Спартака». Слухи о том, что я хотел уйти в Бундеслигу, абсолютно несостоятельны. Если бы я этого действительно хотел, то уже три раза мог бы это сделать. Первый раз мне поступило предложение через две недели после ухода из «Шальке». После этого была возможность уйти туда в тот момент, когда я переходил в «Спартак». Третья возможность была этим летом. Все слухи про Бундеслигу абсолютно несостоятельны. Это абсолютный нонсенс! Быть здесь, в «Спартаке», — это было мое активное желание и мое активное решение.

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Вся эта информация — это очередной флаг, которым машут перед нами во время гонки. Но я хочу сказать, что команда с этими сложностями хорошо и достойно справляется. Я до сих пор не понимаю, откуда эта информация берется. Прошел даже слух о том, что все это идет изнутри клуба. Тем не менее, мы не обращаем на это внимание и продолжаем ехать дальше, продолжаем состязание.

По поводу контракта ситуация очень простая. Все очень легко объяснить. Был разговор с владельцем клуба. У нас всегда с ним очень положительное общение, очень хорошие отношения. Он мне сказал, что хотел бы этой зимой поговорить о возможности продления контракта. Я согласился. И я подчеркиваю, что никакого конкретного предложения со стороны клуба не поступало. И также я не блокировал никакие предложения клуба. Впереди еще очень много игр. Сейчас все мысли только о предстоящей игре с «Ростовом». Впереди еще много времени. Я хочу просто спокойно работать и хочу, чтобы футболисты спокойно работали, готовились от игры к игре без флагов, ограничивающих нас.

О заявлении Хашига о предвзятом судействе с «Краснодаром»

«Люди могут говорить что угодно, я никогда на такое не обижаюсь. Это нормальная ситуация: ты всегда расстроен, когда проигрываешь матчи. Мы стараемся искать причины поражений у себя. Признаюсь, в прошлом сезоне и я иногда жаловался на некоторые решения судей, но это мои проблемы, ведь я поступал не очень хорошо.

Конечно, в «Краснодаре» недостаток игроков из-за травм: не было и Вандерсона, и Кабеллы. Против «Челси» играли те же игроки, которые выходили и против нас. Я могу понять, какая сложная ситуация в клубе. Это прекрасная команда, я горжусь тем, что наш первый гол обсуждают так много.

У нас тоже было много спорных моментов. Я никогда не забуду ничью с «Сочи» (2:2). Было много жалоб, но это футбол. Нужно бороться только с тем, на что мы можем повлиять. Например, Еременко будет играть, и мы не можем на это повлиять. Но мы можем обратить это в положительную сторону. Если кто-то жалуется, значит, мы хорошо играем. Я горжусь своей командой, мы должны беспокоить всех своих соперников.

О выступлении российских клубов в еврокубках

«Локомотив» до конца сохранял возможность сравнять счет, они хорошо подготовились. Мы стараемся смотреть все матчи российских клубов в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. К сожалению, я до сих пор я не увидел ни одной победы российских команд в еврокубках. У ЦСКА было много шансов забить. Конечно, «Челси» и «Боруссия» играют лучше, но еще ничего не окончено, есть шансы, что российские клубы выйдут в плей-офф. Искренне болею за команды из России, ведь это нужно для российского футбола, для РПЛ. Очки за выступления повышают нашу квоту в еврокубках.

Почему проголосовал за Карпина как за тренера сезона

«Нравится философия “Ростова”: команда очень хорошо играла в прошлом сезоне, высоко оборонялись, вертикально двигались. Игроки выполняли очень сложную работу. Карпин отлично работает в “Ростове”. Сейчас они тоже хорошо играют, проиграли в квалификации, хотя они заслужили выступления в Лиге Европы».

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