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10:21 (мск), источник: Lenta.Ru

«Спартаку» принесли извинения за шутку про отрубленную голову главного тренера

Канал «Коммент. Шоу» принес извинения главному тренеру московского «Спартака» Доменико Тедеско за шутку про отрубленную голову наставника. Соответствующий пост команда программы опубликовала в Instagram.

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«Нам очень жаль, что шутка про Доменико Тедеско в новом выпуске “Коммент. Шоу” могла показаться жестокой и неуместной, особенно в контексте трагических событий последних дней, которые происходят во Франции», — сказано в сообщении.

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При этом авторы отметили, что не преследовали цели оскорбить ни главного тренера «Спартака», ни болельщиков клуба, и пожелали Тедеско здоровья и удачи.

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Спартак (Москва)

30 октября директор клуба по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что подобный юмор красно-белые считают недопустимым. Шутка была озвучена комментатором телеканала «Матч ТВ» Денисом Казанским, которого «Спартак» попросит принести публичные извинения. Кроме того, москвичи планируют обратиться к руководству телеканала с просьбой оценить поведение своего сотрудника.

Шутка, оскорбившая «Спартак», звучала так: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать еще пять минут и выпустит Бакаева». Шоу появилось в сети в пятницу, 30 октября.

Тедеско возглавляет «Спартак» с 14 октября 2019 года. В нынешнем сезоне команда после 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует в турнирной таблице.

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