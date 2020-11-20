Агент: Осложнений у Дивеева пока нет, но об этом говорить рано

— Как себя чувствует Игорь? Что он говорит?

— Игорь чувствует себя так, как и после травмы. Без последствий такое не происходит, они будут, но они не критичные. Перелом носа же не может обойтись без последствий! Сотрясение у него легкое, будем надеется, что без последствий. Игорь — парень молодой и восстановиться должен быстро. Как на самом деле все пойдет — узнаем.

— Какие прогнозы у врачей?

— Осложнений пока нет, но об этом говорить рано.

— Понимаете ли, почему он продолжил игру?

— Это обычная практика. В 99,9% случаев футболист сам должен определиться, может ли он продолжать игру. Врачи и тренеры ориентируются на мнение игроков, если нет явных противопоказаний, когда человек, например, находится без сознания. Видимо, Игорь мог играть и сказал об этом докторам.

— Обычно стараются подстраховаться и заменить, если есть подозрение на сотрясение.

— Невозможно продиагностировать игрока полностью за две минуты, поэтому в вопросе продолжения игры врачи опираются на мнение игроков.

— Как дальше будет происходить восстановление?