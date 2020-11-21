Судья убил «Зенит» в матче в Грозном: очень дикий пенальти (видео)

«Зенит» в последнее время играет против «Ахмата» не лучшим образом. Особенно в Грозном, где сине-бело-голубые в последний раз побеждали в основное время более пяти лет назад. С другой стороны, два предыдущих матча, которые «Зенит» успел провести в столице Чечни в 2020 году неудачными назвать нельзя. В марте команда Сергея Семака вырвала победу в овертайме, а в июльском матче петербуржцы прилетели к «Ахмату» уже в ранге чемпионов и, играя смешанным составом смогли уйти от поражения — 1:1.

На этот раз сильнейших тоже выставить не получилось. В Петербурге остались Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Вендел, Магомед Оздоев и Данил Круговой. Зато вернулся в строй бразилец Малком, который попал в выездной состав. Также в Грозный отправился лучший нападающий РПЛ последних двух лет Артем Дзюба, получивший две недели отдыха из-за невызова в сборную. Правда, капитанскую повязку он себе так и не вернул. Как и в недавнем матче с «Краснодаром» команду на поле вывел хорватский защитник Деян Ловрен.

У «Ахмата» перед встречей с «Зенитом» особых проблем с составом не было. Поэтому на газоне появились все сильнейшие.

Гости сразу завладели инициативой и довольно быстро открыли счет. Отличился Далер Кузяев.

Но так же быстро петербуржцы и пропустили. Бернард Бериша воспользовался ошибкой соперника в обороне.

В перерыве Сергей Семак поменял схему, выпустив вместо подуставшего Караваева Чистякова третьим центральным защитником. Это изменение развязало руки Ловрену и Ракицкому, которые стали чаще принимать участие в атакующих действиях.

И это сразу принесло плоды: хорватский защитник снова вывел «Зенит» вперед.

А дальше началась череда спорных решений со стороны главного арбитра матча Сергея Карасёва. Сначала он назначил пенальти в ворота «Зенита». Но не сразу, а после подсказки VAR. Формально, повод назначить пенальти был — по новым правилам подобные моменты трактуются, как нарушение.

Проблема в том, что данная ошибка Карасева — не очевидная. И мог ли VAR вмешиваться в данном эпизоде — большой вопрос. Но в итоге пенальти был назначен и Бериша оформил дубль.

Ближе к 70-й минуте на пенальти уже мог рассчитывать «Зенит». После подачи со штрафного мяч, кажется, попал в руку защитнику «Ахмата». Но Карасев предложил продолжить игру, VAR вмешиваться не стал. А на «Матч ТВ» не было показано ни одного повтора эпизода. По информации Sport24, местная бригада, снимавшая матч, не предоставила его вещателю.

Спустя еще несколько минут Карасев уже пожалел «Зенит». Ярослав Ракицкий сфолил в центре поля, сорвав потенциально опасную атаку грозненцев. Судья фол зафиксировал, но вторую желтую украинскому защитнику показывать не стал. Хотя, опять же, формально повод у него был.

А счет так больше и не изменился. «Зениту» помог даже долгожданный выход на поле Малкома.