Дубль Байрамяна принес «Ростову» победу над «Рубином» в матче чемпионата России по футболу
КАЗАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. «Ростов» одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 2:0 в гостевом матче 15-го тура Тинькофф — Российской
КАЗАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. «Ростов» одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 2:0 в гостевом матче 15-го тура Тинькофф — Российской
Дубль оформил Хорен Байрамян (55-я и 76-я минуты). Второй гол «Ростова» сначала был отменен, так как ассистент главного арбитра зафиксировал офсайд у Байрамяна, но после использования системы видеоассистента рефери мяч был засчитан. Полузащитник «Ростова» в сезоне-2018/19 на правах аренды выступал за «Рубин».
В середине первого тайма травму получил лучший бомбардир «Ростова» в этом сезоне японский полузащитник Кенто Хасимото. Вместо него на поле вышел Данил Глебов, который сделал голевую передачу в эпизоде с первым забитым мячом.
Норвежский полузащитник «Ростова» Матиас Норманн сыграл первый матч за «Ростов» с 4 октября. Тогда в матче с «Сочи» (2:4) он получил красную карточку, но после отбытой дисквалификации не принимал участия в играх
В турнирной таблице РПЛ «Ростов» поднялся на пятое место, набрав 26 очков. «Рубин» с 21 очком располагается на 10-й строчке.
В следующем туре «Ростов» 28 ноября примет московское «Динамо», «Рубин» днем позже на своем поле сыграет с московским ЦСКА.