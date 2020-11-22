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21:40 (мск), источник: ТАСС

Дубль Байрамяна принес «Ростову» победу над «Рубином» в матче чемпионата России по футболу

КАЗАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. «Ростов» одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 2:0 в гостевом матче 15-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Дубль оформил Хорен Байрамян (55-я и 76-я минуты). Второй гол «Ростова» сначала был отменен, так как ассистент главного арбитра зафиксировал офсайд у Байрамяна, но после использования системы видеоассистента рефери мяч был засчитан. Полузащитник «Ростова» в сезоне-2018/19 на правах аренды выступал за «Рубин».

Ростов (Ростов-на-Дону)

В середине первого тайма травму получил лучший бомбардир «Ростова» в этом сезоне японский полузащитник Кенто Хасимото. Вместо него на поле вышел Данил Глебов, который сделал голевую передачу в эпизоде с первым забитым мячом.

Норвежский полузащитник «Ростова» Матиас Норманн сыграл первый матч за «Ростов» с 4 октября. Тогда в матче с «Сочи» (2:4) он получил красную карточку, но после отбытой дисквалификации не принимал участия в играх из-за травмы. Во встрече с «Рубином» он получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в текущем сезоне РПЛ, поэтому он пропустит матч следующего тура чемпионата.

Рубин (Казань)

В турнирной таблице РПЛ «Ростов» поднялся на пятое место, набрав 26 очков. «Рубин» с 21 очком располагается на 10-й строчке.

В следующем туре «Ростов» 28 ноября примет московское «Динамо», «Рубин» днем позже на своем поле сыграет с московским ЦСКА.

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