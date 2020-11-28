«Ростов» включается в чемпионскую гонку? Команда Карпина разгромила «Динамо»

У «Ростова» и «Динамо» в этом сезоне много общего. Клубы бесславно вылетели из Лиги Европы, а затем последовали серьезные перемены. «Динамо» вскоре уволило тренера, а «Ростов» здорово перетряхнул состав. Как бы то ни было, первый круг обе команды завершили с незначительным отставанием от лидирующей тройки. При достаточном уровне дерзости можно даже задуматься о непосредственном участии в чемпионской гонке. А с дерзостью у Карпина и Шварца все в порядке. Исходя из этого, очный матч на старте второй половины чемпионата был стратегически очень важен.
Объединяет два коллектива еще и то, что оба тренера любят и умеют ставить прессинг — «Ростов» и «Динамо» (при Шварце) идут в лидерах чемпионата по возврату владения на чужой половине поля. Недаром динамовский немец комплиментарно говорил о Карпине задолго до очной встречи — взгляды на футбол у них во многом совпадают.
На таком фундаменте игра и не могла стать скучной. У «Динамо» уже привычно здорово работал левый фланг с Дмитрием Скопинцевым и Даниилом Лесовым. За первые семь минут Скопинцев сделал две классные подачи, после которых вполне могли забивать Себастьян Шиманьски и Николай Комличенко. Правда, уже к середине тайма Скопинцева
Хозяева постепенно завладели инициативой, и ближе к концу тайма в ворота «Динамо» был назначен пенальти за нарушение на Денисе Терентьеве. Фоливший Шарль Каборе иронично смотрел на Сергея Лапочкина, а у динамовцев наверняка в памяти всплывали сцены из матча с «Рубином». Тогда у
Во втором тайме от Шварца требовалось умение перейти на план «Б», ведь за весь первый круг «Динамо» не набрало ни одного очка в играх, когда пропускало первым. Динамовцы забрали мяч у соперника, полтайма давили, но
Пока динамовцы думали о судействе и о том, как отыгрывать два мяча, «Ростов» забил третий. И снова Полоз! На этот раз форвард удачно сыграл на добивании после удара Романа Еременко. Это всего лишь второй
Тремя мячами «Динамо» не отделалось. За пять минут до конца центральные защитники потеряли Хорена Байрамяна, который с удовольствием вогнал мяч под перекладину. Свой пенальти в этой встрече получило и «Динамо», причем заработал его 18-летний Константин Тюкавин. Моро забил, но вряд ли это сделало первое поражение команды при Шварце менее болезненным.
Ну, а «Ростов» вплотную подтянулся к тройке лидеров и даже минимум на сутки обошел «Спартак».
Карпин при каждом удобном случае говорит, что еще пару месяцев назад у него была совершенно другая команда. Но, как показывают результаты, все эти перемены не стали проблемой для команды. Лидеры очки теряют, так что при должной дерзости «Ростов» вполне может включиться в чемпионскую гонку.
Олег Кошелев