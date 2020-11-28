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28 ноября, источник: Спорт-Экспресс

«Ростов» включается в чемпионскую гонку? Команда Карпина разгромила «Динамо»

Хет-трик Дмитрия Полоза принес «Ростову» крупную победу над «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ (4:1). Дончане догнали идущий третьим «Спартак», а бело-голубые впервые проиграли под руководством Сандро Шварца.

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Источник: РИА "Новости"

У «Ростова» и «Динамо» в этом сезоне много общего. Клубы бесславно вылетели из Лиги Европы, а затем последовали серьезные перемены. «Динамо» вскоре уволило тренера, а «Ростов» здорово перетряхнул состав. Как бы то ни было, первый круг обе команды завершили с незначительным отставанием от лидирующей тройки. При достаточном уровне дерзости можно даже задуматься о непосредственном участии в чемпионской гонке. А с дерзостью у Карпина и Шварца все в порядке. Исходя из этого, очный матч на старте второй половины чемпионата был стратегически очень важен.

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Объединяет два коллектива еще и то, что оба тренера любят и умеют ставить прессинг — «Ростов» и «Динамо» (при Шварце) идут в лидерах чемпионата по возврату владения на чужой половине поля. Недаром динамовский немец комплиментарно говорил о Карпине задолго до очной встречи — взгляды на футбол у них во многом совпадают.

На таком фундаменте игра и не могла стать скучной. У «Динамо» уже привычно здорово работал левый фланг с Дмитрием Скопинцевым и Даниилом Лесовым. За первые семь минут Скопинцев сделал две классные подачи, после которых вполне могли забивать Себастьян Шиманьски и Николай Комличенко. Правда, уже к середине тайма Скопинцева из-за травмы заменили.

Хозяева постепенно завладели инициативой, и ближе к концу тайма в ворота «Динамо» был назначен пенальти за нарушение на Денисе Терентьеве. Фоливший Шарль Каборе иронично смотрел на Сергея Лапочкина, а у динамовцев наверняка в памяти всплывали сцены из матча с «Рубином». Тогда у бело-голубых возникло много вопросов к Лапочкину. Тем не менее пенальти «Ростов» реализовал: Дмитрий Полоз пробил уверенно.

Источник: РИА "Новости"

Во втором тайме от Шварца требовалось умение перейти на план «Б», ведь за весь первый круг «Динамо» не набрало ни одного очка в играх, когда пропускало первым. Динамовцы забрали мяч у соперника, полтайма давили, но каких-то реальных трудностей для Егора Бабурина (он заменял получившего повреждение Сергея Песьякова) не создали. «Ростов» ждал своего шанса на контратаках — и дождался. Никола Моро прервал с нарушением проход Романа Тугарева вдоль лицевой, и Лапочкин назначил второй пенальти. Полоз снова забил.

Источник: РИА "Новости"

Пока динамовцы думали о судействе и о том, как отыгрывать два мяча, «Ростов» забил третий. И снова Полоз! На этот раз форвард удачно сыграл на добивании после удара Романа Еременко. Это всего лишь второй хет-трик в этом чемпионате — первый сделал Артем Дзюба в матче с «Уфой».

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Тремя мячами «Динамо» не отделалось. За пять минут до конца центральные защитники потеряли Хорена Байрамяна, который с удовольствием вогнал мяч под перекладину. Свой пенальти в этой встрече получило и «Динамо», причем заработал его 18-летний Константин Тюкавин. Моро забил, но вряд ли это сделало первое поражение команды при Шварце менее болезненным.

Ну, а «Ростов» вплотную подтянулся к тройке лидеров и даже минимум на сутки обошел «Спартак».

Карпин при каждом удобном случае говорит, что еще пару месяцев назад у него была совершенно другая команда. Но, как показывают результаты, все эти перемены не стали проблемой для команды. Лидеры очки теряют, так что при должной дерзости «Ростов» вполне может включиться в чемпионскую гонку.

Олег Кошелев

Ростов
4:1
Первый тайм: 1:0
Динамо
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