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18:40 (мск), источник: Sport24

Д. Комбаров: «Зенит» — самый популярный клуб… в Петербурге. А «Спартак» — народная команда, великий и могучий

Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров, который в настоящее время является игроком «Крыльев Советов», в эксклюзивном интервью Sport24 рассказал, как помог красно-белым с переходом нападающего Александра Соболева из самарской команды.

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Источник: РИА "Новости"

— Приходилось слышать, ты помог «Спартаку» с подписанием Соболева из «Крыльев». Вы так хорошо общались?

— Я всегда ему подсказывал, тем более на первых сборах, когда он только приехал в «Крылья». Потом уже он спрашивал совета, говорил, что есть несколько вариантов, в том числе и «Спартак».

Команда
Спартак

— Он пришел к тебе и сказал: есть «Зенит», ЦСКА и «Спартак»?

— Вроде того. Я сказал, что на его месте даже бы не думал о других вариантах и выбрал бы «Спартак». В «Зените» была бы конкуренция с Дзюбой, а ЦСКА — это вообще не та команда, куда он должен был пойти. Это мое отношение такое, что если ты в детстве не болел за ЦСКА и у тебя нет связанных с этим принципиальных моментов, то выбор в пользу «Спартака» очевиден. «Спартак» — самая популярная, народная команда. Это великий и могучий.

— Но Миллер говорит о том, что «Зенит» — самая популярная команда в России.

— Она самая популярная, да… В Петербурге.

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