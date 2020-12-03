Футболист ЦСКА Фернандес стал лауреатом премии «Джентльмен года»

По итогам голосования болельщиков в тройку претендентов на награду вошли капитан московского «Спартака» Георгий Джикия, Фернандес и полузащитник «Ростова» Маттиас Норманн. На втором этапе голосования жюри выбрало защитника армейцев, который опередил Джикию на один балл — 25:24.

Фернандесу 30 лет, он представляет ЦСКА с 2012 года, до этого защитник выступал за бразильский «Гремио». В прошедшем сезоне в разных турнирах он заработал шесть желтых карточек в чемпионате и Кубке России, а также отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

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