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12:04 (мск), источник: ТАСС

Футболист ЦСКА Фернандес стал лауреатом премии «Джентльмен года»

ТАСС, 3 декабря. Защитник футбольного клуба ЦСКА Марио Фернандес стал обладателем премии «Джентльмен года», ежегодно вручаемой «Комсомольской правдой». Об этом сообщается на сайте газеты.

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Источник: РИА "Новости"

По итогам голосования болельщиков в тройку претендентов на награду вошли капитан московского «Спартака» Георгий Джикия, Фернандес и полузащитник «Ростова» Маттиас Норманн. На втором этапе голосования жюри выбрало защитника армейцев, который опередил Джикию на один балл — 25:24.

Фернандесу 30 лет, он представляет ЦСКА с 2012 года, до этого защитник выступал за бразильский «Гремио». В прошедшем сезоне в разных турнирах он заработал шесть желтых карточек в чемпионате и Кубке России, а также отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

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Премия вручается с 1994 года за поддержку ценностей честной игры и является образцом поведения на поле и за его пределами, лауреат облачается в черный смокинг. В прошлом году лауреатом стал защитник «Зенита» Юрий Жирков.

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