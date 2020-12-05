Лучшие бомбардиры РПЛ теперь из «Спартака». Ларссон и Понсе обходят Дзюбу

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«Спартак» победил «Тамбов» в последнем домашнем матче 2020 года и вышел на первое место в РПЛ. Нападающие красно-белых Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе стали лучшими бомбардиром чемпионата. Оформив дубли, они обошли Артёма Дзюбу, Джордже Деспотовича и Кристиана Нобоа.

Ещё накануне было известно, что «Тамбов» выйдет на матч со «Спартаком» без большой группы игроков. Спортивный директор клуба Павел Худяков рассказал в интервью для «Чемпионата»:



«Семь-восемь человек играть не будут: это футболисты, которые находятся в команде с прошлого сезона. Но в целом у нас будет нормальный состав. Будем биться, настроение у ребят нормальное».



Кто же из игроков «Тамбова» пошёл на крайние меры из-за невыплаты зарплаты? В заявке гостей из игроков основы отсутствовал только защитник Евгений Шляков, а Валерий Чуперка, Александр Каплиенко, Алексей Рыбин, Михаил Костюков, Адесойе Ойеволе и Антон Килин не вышли с первых минут, но были включены в число запасных. Кроме того, Алексей Грицаенко и Гурам Тетрашвили отбывали дисквалификацию.



В результате сегодня в РПЛ дебютировали 19-летний центральный защитник Зураб Гигашвили и 21-летний форвард Дмитрий Меренчуков.



Пара потерь была и у «Спартака». Причём одна — неожиданная. Очередную травму получил Александр Кокорин, который, казалось, набрал хорошую форму и туром ранее выдал свой лучший матч за новую команду против «Ротора». А Роман Зобнин перебрал «горчичников».

Сценарий игры легко угадывался. «Тамбов» низко оборонялся в пять защитников и пять думающих об обороне хавбеков-форвардов, а при владении рассчитывал быстро доводить мяч на своих высоких нападающих — Александра Карапетяна и Германа Онугху. Минут 25 всё шло по плану тренера гостей Сергея Первушина. Более того, именно «Тамбов» создал первый по-настоящему опасный момент из-за ошибки Самуэля Жиго.

Невысокий темп устраивал тамбовчан, но стоило красно-белым чуть-чуть прибавить в движении мяча, как класс взял своё. Спартаковцы в позиционных атаках могли вскрывать оборону соперников, прежде всего, через комбинации на флангах. Прорвали правый, где действовала молодая связка Гигашвили — Меренчуков (штатный форвард исполнял «бровочника»). Постоянная смена позиций атакующими игроками принесла успех на 27-й минуте: Алекс Крал неожиданно открылся на краю штрафной, ушёл от неопытного Меренчукова и нашёл передачей Джордана Ларссона. Швед всё исполнил здорово: грамотно открылся и пробил в касание.

«Спартак» реализовал свой первый же шанс, однако в целом Доменико Тедеско вряд ли остался доволен тем, как команда в эти 45 минут действовала у чужой штрафной. Креатива недоставало. К перерыву счёт по ударам был 9:5 (в створ — 3:0) в пользу красно-белых. Но моментов было мало, так что Сергей Рыжиков, вероятно, даже заскучал на холоде. Ему-то в 40 лет возможность играть в футбол дороже денег!

Во втором тайме «Спартак» пытался вытащить «Тамбов» вперёд, чтобы ловить соперника на контрвыпадах. Скорость Ларссона на свободном пространстве принесла успех красно-белым на 63-й минуте. Хотя сам швед момент загубил, помогло курьёзное стечение обстоятельств. Никита Чичерин невольно нанёс удар по своим воротам, а Эсекьель Понсе добил попавший в штангу мяч. Судья Станислав Васильев не успел разглядеть детали эпизода, но повтор подтвердил: Себастьян Тиль вынес мяч уже из-за линии ворот.

Хозяева забили — и при счёте 2:0 потеряли на какие-то секунды концентрацию. Этого нельзя делать даже во встречах с разобранными, на первый взгляд, противниками вроде сегодняшнего «Тамбова». Гости тут же ответили своим голом. Эпизод начался с того, что Наиль Умяров проиграл подбор, а потом шаг назад вместо создания офсайда сделал Павел Маслов. Эффектную комбинацию завершил ударом в касание с левой Онугха.

В конце концов, Ларссон стал главным героем игры наряду с Кралом. Игра у «Спартака» не очень-то клеилась, тем не менее швед в нужный момент оформил дубль. Красно-белые за счёт стенки на фланге вытянули со своих позиций Меренчукова и Чичерина, а Ларссон воспользовался тем, что Рыжиков оказался на земле. Ещё одна неприятность для «Тамбова» — в этом эпизоде получил травму Меренчуков (его заменил нигериец Лоуренс Николас, который тоже дебютировал в РПЛ).

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