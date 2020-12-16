«Динамо» проиграло «Сочи», потерпев второе поражение подряд
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» потерпели второе поражение подряд в Российской
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» потерпели второе поражение подряд в Российской
Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе «Фишт» в среду, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Антон Заболотный (52-я минута) и Артур Юсупов (70), гости завершали матч в меньшинстве после удаления Романа Евгеньева (64).
Сочинская команда продлила домашнюю серию без поражений до 16 матчей, набрала 33 очка и поднялась на четвертое место в таблице РПЛ. «Динамо» потерпело третье поражение в последних четырех матчах и идет на шестой строчке (30 очков).