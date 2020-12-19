Ассоциация футбола Узбекистана потребовала от Юрана извинений за слова о возрасте Урунова

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Юран, ссылаясь на свои источники в Узбекистане, заявил в эфире телеканала «Матч Премьер», что Урунов старше своего официального возраста. 19 декабря узбекскому игроку исполнилось 20 лет.
«Мы считаем заявление Сергея Юрана безосновательным и безответственным и требуем немедленно предоставить доказательства переписи возраста игрока либо публично принести извинения как самому футболисту, так и Ассоциации футбола Узбекистана, — говорится в заявлении ассоциации. — Мы также призываем комитет Российского футбольного союза (РФС) по этике разобрать данный инцидент и дать оценку высказываниям Юрана, дискредитирующим Ассоциацию футбола Узбекистана и игрока национальной сборной нашей страны».
Ассоциация футбола Узбекистана считает заявление Юрана ложью. «Необдуманные слова Юрана подрывают имидж Остона Урунова и бросают тень на всю систему подготовки футболистов Узбекистана и Азии. Сергей Юран, сам в прошлом футболист, не может не осознавать нанесенный его словами моральный вред игроку. Очевидно, что такие понятия, как этика, порядочность, да и просто солидарность с такими же футболистами, каким еще в недавнем прошлом был сам Юран, ему чужды», — говорится в тексте заявления.
Ассоциация отмечает, что все футбольное сообщество Узбекистана с недоумением восприняло прозвучавшее обвинение. «Остон Урунов имеет большое количество выступлений на международном уровне за юношеские, молодежные, олимпийскую и главную сборную страны. В соответствии с требованиями Азиатской футбольной конфедерации (АФК) игрок неоднократно проходил МРТ-сканирование лучезапястного сустава, направленное на выявление игроков с заниженным возрастом и их отстранение от турниров, проводимых под эгидой АФК», — говорится в заявлении.
«Сергей Николаевич, очевидно, оторван от реальности и не имеет представления о текущей ситуации в узбекском футболе. Не только ассоциация футбола, но и правительство нашей республики прилагают максимальные усилия по недопущению ситуаций с занижением возраста игроков. Документы всех без исключения футболистов, начиная с их раннего возраста, изучаются и проверяются, в том числе компетентными органами республики», — подчеркивает организация.