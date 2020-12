«Рубин» показал, что осталось за кадром новогоднего видео со Слуцким

Пресс-служба «Рубина» разместила на канале клуба в YouTube новогодний видеоклип, в котором снялись главный тренер Леонид Слуцкий и остальная команда. Слуцкий спел песню Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You, форвард Иван Игнатьев примерил на себя роль ёлки, а полузащитник Дмитрий Тарасов предстал на фоне Кремля в образе президента России.