Российский футболист намерен переехать в Казахстан из-за долгов в клубе РПЛ

«32-летний защитник покинет команду РПЛ из-за образовавшихся долгов перед ним по заработной плате. В настоящее время Тетрашвили ведет переговоры о трансфере в одну из казахстанских команд. Конкретика в этом вопросе появится после утверждения бюджетов в клубах КПЛ на 2021 год, — говорится в сообщении.