Российский футболист намерен переехать в Казахстан из-за долгов в клубе РПЛ
Основной футболист «Тамбова» Гурам Тетрашвили планирует продолжить карьеру в чемпионате Казахстана, сообщает
Основной футболист «Тамбова» Гурам Тетрашвили планирует продолжить карьеру в чемпионате Казахстана, сообщает
«32-летний защитник покинет команду РПЛ
Воспитанник осетинского футбола защищал цвета «Автодора», «Алании», «Машук-КМВ», «Луч-Энергии», «Анжи», «Тосно» и белорусского «Гомеля». В текущем сезоне РПЛ на счету Тетрашвили 12 матчей за «Тамбов».