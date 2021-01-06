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13:18 (мск), источник: Vesti.kz

Российский футболист намерен переехать в Казахстан из-за долгов в клубе РПЛ

Основной футболист «Тамбова» Гурам Тетрашвили планирует продолжить карьеру в чемпионате Казахстана, сообщает Meta-ratings.kz.

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Источник: РИА "Новости"

«32-летний защитник покинет команду РПЛ из-за образовавшихся долгов перед ним по заработной плате. В настоящее время Тетрашвили ведет переговоры о трансфере в одну из казахстанских команд. Конкретика в этом вопросе появится после утверждения бюджетов в клубах КПЛ на 2021 год, — говорится в сообщении.

Воспитанник осетинского футбола защищал цвета «Автодора», «Алании», «Машук-КМВ», «Луч-Энергии», «Анжи», «Тосно» и белорусского «Гомеля». В текущем сезоне РПЛ на счету Тетрашвили 12 матчей за «Тамбов».

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