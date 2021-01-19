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22:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Малафеева отвезли в больницу с коронавирусом, у него сильно поражены лёгкие

Екатерина Малафеева, супруга бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева, сообщила, что её мужа везут в больницу из-за заражения коронавирусом.

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Источник: РИА "Новости"

«Состояние ухудшилось, решили вызывать скорую. Одно легкое поражено на 40%, другое — на 65%-70%. Держится температура 38», — сказала супруга экс-футболиста в видео в «сториз» в своём «инстаграме».

Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых голкипер стал четырёхкратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015), трёхкратным обладателем Кубка России (1999, 2010, 2016), обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008). После завершения профессиональной карьеры Малафеев работал в должности заместителя спортивного директора петербургского клуба. В конце мая 2020 года 41-летний специалист объявил о своём уходе из клуба.

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