Малафеева отвезли в больницу с коронавирусом, у него сильно поражены лёгкие
Екатерина Малафеева, супруга бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева, сообщила, что её мужа везут в больницу
Екатерина Малафеева, супруга бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева, сообщила, что её мужа везут в больницу
«Состояние ухудшилось, решили вызывать скорую. Одно легкое поражено на 40%, другое — на 65%-70%. Держится температура 38», — сказала супруга
Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год. В составе