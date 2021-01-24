«Сейчас вероятность возвращения Куинси в “Спартак” — 50 процентов». Что говорят в Нидерландах о Промесе
Мнение Павла Кучерова —
Мнение Павла Кучерова —
«Спартак» продолжает переговоры с «Аяксом» по возвращению Куинси Промеса.
На днях стало известно, что 29-летнему футболисту разрешено выезжать за границу, несмотря на расследование дела по нападению на человека с ножом, в котором фигурирует Промес.
По данным «Матч ТВ» [эту информацию позднее подтвердили ряд нидерландских СМИ], тренер «Аякса» Эрик тен Хаг не намерен отпускать Куинси и считает его важным игроком для команды.
О вероятности трансфера, будущего в схемах Тедеско и отношении к Промесу на родине мы поговорили со скаутом Павлом Кучеровым.
— Какова вероятность, что Куинси все же вернется в «Спартак»?
— На данный момент — 50/50. Зная методы работы
— Почему Промес уже не тот?
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— Почему Эрик тен Хаг категорически против ухода Промеса?
— Куинси — значимая фигура для сегодняшнего «Аякса». Он помогает команде, регулярно играет, хотя, нужно признать, не всегда проявляет свои лучшие качества. То есть выглядит не
А что касается тренера тен Хага, то их с Промесом связывает долгая история хороших отношений — как личных, так и профессиональных.
— Этот тренер может заявить руководству «Аякса»: «Промес мне нужен, мы его не продаем»?
— Такого не может случиться, это 100%. Тен Хаг выражает свое мнение и может о
— На данный момент Transfermarkt оценивает Куинси в 15 млн евро. Это примерно та сумма, которую хочет получить «Аякс»?
— Мне кажется, итоговая сумма будет зависеть от предложения «Спартака». Если из Москвы придет бумага на 15 млн, то «Аякс» будет просить 18−20. Если 10, то 15−17. Это опять же связано с рисками падения трансферной стоимости Промеса в обозримом будущем.
Но, думаю, 15 млн евро — это та цифра, которая
плюс-минусустроит «Аякс». Скажу даже больше — зная принципы работы этого клуба, допускаю, что они уже сейчас присматривают кого-тона замену Куинси.
— У Промеса открыто судебное дело, есть факт недавнего нарушения антиковидных правил. Как к нему
— В футбольном сообществе все прекрасно понимают, что инцидент с нападением был, а уж как он разрешится — это вопрос времени и судебных инстанций.
Полагаю, именно
— По последним новостям — Промес
— Это понятно, но все будет зависеть от следствия. Сейчас прокуратура заявила, что Промес может покинуть Нидерланды и прибыть в Россию, но через
— Слышал версию о том, что Промесу предлагали найти человека [другого участника той самой вечеринки], который бы взял вину на себя. Соответственно, с Куинси бы обвинение сняли. Такое вообще в Нидерландах реально?
— В нашей жизни все реально, потому что у многих людей нет никакой морали и совести. Вполне допускаю, что такой вариант прорабатывается. Как и вариант с тем, что человек, получивший ранение, внезапно начнет заикаться и забывать
— Как болельщики «Аякса» сейчас относятся к Куинси? Они хотели бы, чтобы он ушел?
— Единого мнения нет.
Многие болельщики «Аякса», естественно, на стороне игрока, тем более Куинси — не балласт, а вполне себе боевая единица. Но нет и подавляющего большинства, кричащего с пеной у рта, что Промеса нужно непременно оставить.
— Если Тедеско продолжит играть в ту же схему, которая была до зимнего перерыва, в ней найдется место для Промеса?
— Это точно не лучшая схема для Куинси. Но касательно приобретения игроков — очень немногие клубы задаются вопросом: «Как мы будем использовать футболиста, чтобы он максимально себя проявил?».
Самая благоприятная схема для Промеса — это та, по которой сейчас играет «Аякс». Это 4−3−3 или 4−2−3−1, при смещении больше налево, потому что Куинси точно не «десятка» и не идеальный правый бровочник. Но, учитывая предыдущие трансферы «Спартака», клуб может пользоваться логикой: «Давайте сначала возьмем игрока, а потом уже подумаем и разберемся». Были же такие примеры, как Тиль и Кокорин.
— Если Тедеско переходит на 4−4−2, это многое меняет?
— Тут Куинси может действовать на одной из двух позиций слева — полузащитника или второго свободного нападающего. Но многое зависит от того, с кем он будет играть.
Вообще 4−4−2 — не самая оптимальная схема для Промеса, потому что он по ней не так уж много играл. Но тут вопрос в том, как будет функционировать команда и как будут двигаться футболисты. Если в «Спартаке» все будет на достаточно хорошем уровне — с контролем, продвижением мяча вперед и вариативностью в зонах, — тогда Куинси, конечно, будет легче. Если же это будет сухая 4−4−2, то будет тяжело. Потому что Промес — точно не тот человек, который просто будет бегать
Еще один нюанс — схема с мячом и без мяча это две разные истории. Так что важно, как Тедеско встроит Куинси в построения «Спартака», и как на это отреагирует команда.
Алексей Ковалев