Аршавин: Пока у «Спартака» есть шансы на чемпионство. Всё может случиться

«Пока шансы есть. Всё может случиться. Кубок показал, что даже «Зенит» может проиграть «Арсеналу», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону — «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве.



Напомним, в матче 1/8 финала Кубка России «Динамо» обыграло «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион “Динамо” им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 2:0. В матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» уступил тульскому «Арсеналу». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.