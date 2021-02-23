Аршавин: Пока у «Спартака» есть шансы на чемпионство. Всё может случиться
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил шансы московского «Спартака» стать чемпионом России по итогам сезона-2020/2021.
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил шансы московского «Спартака» стать чемпионом России по итогам сезона-2020/2021.
«Пока шансы есть. Всё может случиться. Кубок показал, что даже «Зенит» может проиграть «Арсеналу», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».
«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской
Напомним, в матче 1/8 финала Кубка России «Динамо» обыграло «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион “Динамо” им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 2:0. В матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» уступил тульскому «Арсеналу». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в