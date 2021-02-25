Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Арсенал
Бенфика
12
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Рейнджерс
Антверпен
32
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Вильярреал
Зальцбург
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Хоффенхайм
Мольде
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Наполи
Гранада
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Шахтер Д
Маккаби Тель-Авив
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Аякс
Лилль
10
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Лестер
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Брага
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
Краснодар
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСВ
Олимпиакос П
Все события
Фоторепортажи
10«Атлетико» уступил «Челси» в Лиге чемпионов
13Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open
22:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Легче не стало»: в «Аяксе» прокомментировали уход Промеса в «Спартак»

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Исполнительный директор амстердамского «Аякса» Эдвин ван дер Сар и капитан этой команды Душан Тадич рассказали, что сожалеют по поводу перехода Куинси Промеса в московский «Спартак».

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Амстердамский «Аякс» в среду на своем официальном сайте объявил о договоренности со «Спартаком» по переходу Промеса. В четверг нидерландский футболист подписал контракт с московским клубом на 3,5 года. Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба хавбек стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Команда
Спартак

«Легче не стало (от ухода Промеса). Он хороший парень. Он уже однажды уехал отсюда, в 16 лет, строил карьеру, вырос до уровня игрока сборной. Он был важен для нас, особенно в их взаимодействии с Хакимом (Зияшем — прим.)… Он сказал, что хочет сделать следующий шаг, начать заново. В итоге все сложилось (с переходом). Комплименты Марку Овермарсу (техническому директору “Аякса”) за хорошую работу», — сказал ван дер Сар в интервью RTL 7.

«Жаль, Куинси очень хороший парень. Мы играли вместе в “Твенте” и в “Аяксе”. Нам будет его не хватать, но в футболе такое случается, — сказал Тадич в интервью RTL 7. — Бывали хорошие и плохие времена, но мы должны помнить о хорошем».

 Красотка из UFC опубликовала вдохновляющее фото без одежды
Ефимова рассказала, почему до сих пор не заблокировала Губерниева
Возрастное ограничение 18+
«Нужно уметь держать удар»: Дмитрий Губерниев — о Большунове
«Краснодар» арендовал вратаря «Ростова»
Лыжник Сергей Устюгов высказался о травле в интернете
«Ювентус» сообщил о многомиллионных убытках за 6 месяцев сезона
В УЕФА прокомментировали информацию о переносе игр ЧЕ из России
В «Спартаке» заявили, что у клуба есть план на разгрузку состава
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь