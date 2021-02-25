«Легче не стало»: в «Аяксе» прокомментировали уход Промеса в «Спартак»

Амстердамский «Аякс» в среду на своем официальном сайте объявил о договоренности со «Спартаком» по переходу Промеса. В четверг нидерландский футболист подписал контракт с московским клубом на 3,5 года. Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба хавбек стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Команда Спартак

«Легче не стало (от ухода Промеса). Он хороший парень. Он уже однажды уехал отсюда, в 16 лет, строил карьеру, вырос до уровня игрока сборной. Он был важен для нас, особенно в их взаимодействии с Хакимом (Зияшем — прим.)… Он сказал, что хочет сделать следующий шаг, начать заново. В итоге все сложилось (с переходом). Комплименты Марку Овермарсу (техническому директору “Аякса”) за хорошую работу», — сказал ван дер Сар в интервью RTL 7.