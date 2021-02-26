«Ротор» обыграл «Тамбов» в первом матче после возобновления чемпионата России по футболу

В составе победителей забитыми мячами отметились Андрес Понсе (58-я минута) и Николай Кипиани (72), на 54-й минуте защитник «Тамбова» Зураб Гигашвили отправил мяч в собственные ворота. У проигравших отличился Артем Архипов (41).
Этот матч стал первым после возобновления Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) после зимнего перерыва.
В текущем сезоне «Тамбов» испытывает финансовые проблемы, перед стартом второй части сезона РПЛ обсуждался вопрос о снятии команды с турнира. В конце января губернатор Тамбовской области Александр Никитин заявил, что регион не может предоставить бюджетное финансирование клубу. 4 февраля президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что клубу будет оказана финансовая помощь. 19 февраля по итогам заседания комиссии по лицензированию Российского футбольного союза стало известно, что клуб продолжит выступать в чемпионате России.
В турнирной таблице «Ротор» занимает 13-е место, набрав 17 очков, «Тамбов» с 13 очками идет на последней, 16-й позиции. В следующем туре «Ротор» 6 марта примет подмосковные «Химки», «Тамбов» 7 марта в гостях сыграет с московским «Динамо».