«Ротор» обыграл «Тамбов» в первом матче после возобновления чемпионата России по футболу

В составе победителей забитыми мячами отметились Андрес Понсе (58-я минута) и Николай Кипиани (72), на 54-й минуте защитник «Тамбова» Зураб Гигашвили отправил мяч в собственные ворота. У проигравших отличился Артем Архипов (41).

Этот матч стал первым после возобновления Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) после зимнего перерыва.

В текущем сезоне «Тамбов» испытывает финансовые проблемы, перед стартом второй части сезона РПЛ обсуждался вопрос о снятии команды с турнира. В конце января губернатор Тамбовской области Александр Никитин заявил, что регион не может предоставить бюджетное финансирование клубу. 4 февраля президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что клубу будет оказана финансовая помощь. 19 февраля по итогам заседания комиссии по лицензированию Российского футбольного союза стало известно, что клуб продолжит выступать в чемпионате России.