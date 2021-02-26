Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
23:00
Ренн
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Атлетик
Футбол. Премьер-лига
19:00
Тамбов
Ротор
13
Футбол. Первый дивизион
27.02
Енисей
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
27.02
Оренбург
Факел
Все события
Фоторепортажи
13Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open
8«Манчестер Сити» победил «Боруссию» на выезде
21:11 (мск), источник: ТАСС

«Ротор» обыграл «Тамбов» в первом матче после возобновления чемпионата России по футболу

ТАСС, 26 февраля. Волгоградский «Ротор» одержал победу над «Тамбовом» со счетом 3:1 в гостевом матче 20-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Саранске на «Мордовия-Арене», где «Тамбов» проводит свои домашние матчи.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей забитыми мячами отметились Андрес Понсе (58-я минута) и Николай Кипиани (72), на 54-й минуте защитник «Тамбова» Зураб Гигашвили отправил мяч в собственные ворота. У проигравших отличился Артем Архипов (41).

Этот матч стал первым после возобновления Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) после зимнего перерыва.

В текущем сезоне «Тамбов» испытывает финансовые проблемы, перед стартом второй части сезона РПЛ обсуждался вопрос о снятии команды с турнира. В конце января губернатор Тамбовской области Александр Никитин заявил, что регион не может предоставить бюджетное финансирование клубу. 4 февраля президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что клубу будет оказана финансовая помощь. 19 февраля по итогам заседания комиссии по лицензированию Российского футбольного союза стало известно, что клуб продолжит выступать в чемпионате России.

В турнирной таблице «Ротор» занимает 13-е место, набрав 17 очков, «Тамбов» с 13 очками идет на последней, 16-й позиции. В следующем туре «Ротор» 6 марта примет подмосковные «Химки», «Тамбов» 7 марта в гостях сыграет с московским «Динамо».

Тамбов
1:3
Первый тайм: 1:0
Ротор
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
Роман Абрамович одобрил покупку Холанда в «Челси» за €100 млн
«Спартак» расправится с «Рубином»: Топ-5 ставок выходных
Емельяненко встретился с Исмаиловым на турнире АСА 118 (видео)
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
«Пришло время выводов по Мусаеву»: Мостовой — о «Краснодаре»
Куман досрочно завершил пресс-конференцию из-за кровотечения
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь