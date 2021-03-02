Карпин пожелал здоровья перенесшему инфаркт и операцию на сердце Олегу Романцеву

Главный тренер «Ростова» и экс-футболист «Спартака» Валерий Карпин поддержал многолетнего тренера красно-белых Олега Романцева. Во вторник 67-летний специалист был госпитализирован с инфарктом и перенес операцию на сердце. Он чувствует себя хорошо и находится в стабильном состоянии.