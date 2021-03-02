Карпин пожелал здоровья перенесшему инфаркт и операцию на сердце Олегу Романцеву
Главный тренер «Ростова» и
Главный тренер «Ростова» и
«Хочется пожелать только скорейшего выздоровления Олегу Ивановичу и здоровья ему», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом Sport24 Араратом Мамбреяном.
Романцев возглавлял «Спартак» с 1989-го по 1995-й и с 1997 по 2003 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат Советского Союза, завоевала Кубок СССР, стала 8-кратным чемпионом России и 3-кратным обладателем Кубка России. Тренер трижды выводил