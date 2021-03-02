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15:08 (мск), источник: Sport24

Карпин пожелал здоровья перенесшему инфаркт и операцию на сердце Олегу Романцеву

Главный тренер «Ростова» и экс-футболист «Спартака» Валерий Карпин поддержал многолетнего тренера красно-белых Олега Романцева. Во вторник 67-летний специалист был госпитализирован с инфарктом и перенес операцию на сердце. Он чувствует себя хорошо и находится в стабильном состоянии.

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«Хочется пожелать только скорейшего выздоровления Олегу Ивановичу и здоровья ему», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом Sport24 Араратом Мамбреяном.

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Романцев возглавлял «Спартак» с 1989-го по 1995-й и с 1997 по 2003 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат Советского Союза, завоевала Кубок СССР, стала 8-кратным чемпионом России и 3-кратным обладателем Кубка России. Тренер трижды выводил красно-белых в полуфинал еврокубков.

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