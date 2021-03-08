СМИ: Бывший тренер «Зенита» Спаллетти может возглавить «Спартак»

В декабре 2020 года после поражения от «Зенита» в матче 19-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с красно-белыми, который истекает летом. Он отметил, что принял это решение из-за ситуации с коронавирусом и желания находиться рядом с семьей.

По информации источника, в «Спартаке» были бы рады видеть 62-летнего Спаллетти. Отмечается, что в услугах тренера также заинтересованы итальянские «Лацио» и «Наполи».

Последним клубом Спаллетти был итальянский «Интер». До этого он тренировал итальянские «Эмполи», «Сампдорию», «Венецию», «Удинезе», «Анкону» и «Рому», с которой дважды выиграл Кубок Италии и один раз — суперкубок страны. С 2009 по 2014 год он возглавлял петербургский «Зенит», который дважды привел к победе в чемпионате России и по разу — в Кубке и Суперкубке России.