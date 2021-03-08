СМИ: Бывший тренер «Зенита» Спаллетти может возглавить «Спартак»
ТАСС, 8 марта. Итальянец Лучано Спаллетти может стать новым главным тренером московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает портал Аffaritaliani.
ТАСС, 8 марта. Итальянец Лучано Спаллетти может стать новым главным тренером московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает портал Аffaritaliani.
В декабре 2020 года после поражения от «Зенита» в матче 19-го тура Тинькофф — Российской
Последним клубом Спаллетти был итальянский «Интер». До этого он тренировал итальянские «Эмполи», «Сампдорию», «Венецию», «Удинезе», «Анкону» и «Рому», с которой дважды выиграл Кубок Италии и один раз — суперкубок страны. С 2009 по 2014 год он возглавлял петербургский «Зенит», который дважды привел к победе в чемпионате России и по разу — в Кубке и Суперкубке России.