«Спартак» отчитался о рекордном убытке
Чистый убыток московского «Спартака» по итогам 2020 года стал рекордным как минимум с 2004-го. Об этом сообщает «Интерфакс».
Чистый убыток московского «Спартака» по итогам 2020 года стал рекордным как минимум с 2004-го. Об этом сообщает «Интерфакс».
В позапрошлом году
Кроме того, сообщается, что выручка «Спартака» сократилась на 10 процентов. В 2019-м этот показатель составил 5,4 миллиарда рублей. Спустя год сумма уменьшилась до 4,87 миллиарда.
Основными владельцами «Спартака» являются глава «Лукойла» Вагит Алекперов и