«Спартак» отчитался о рекордном убытке

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В позапрошлом году красно-белые потеряли 803,6 миллиона рублей. В 2020-м этот показатель вырос в 2,4 раза. В отчетности клуба по РСБУ заявляется об убытке в 1,93 миллиарда.

Кроме того, сообщается, что выручка «Спартака» сократилась на 10 процентов. В 2019-м этот показатель составил 5,4 миллиарда рублей. Спустя год сумма уменьшилась до 4,87 миллиарда.

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