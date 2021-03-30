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35«Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1
12:08 (мск), источник: Lenta.Ru

«Спартак» отчитался о рекордном убытке

Чистый убыток московского «Спартака» по итогам 2020 года стал рекордным как минимум с 2004-го. Об этом сообщает «Интерфакс».

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В позапрошлом году красно-белые потеряли 803,6 миллиона рублей. В 2020-м этот показатель вырос в 2,4 раза. В отчетности клуба по РСБУ заявляется об убытке в 1,93 миллиарда.

Кроме того, сообщается, что выручка «Спартака» сократилась на 10 процентов. В 2019-м этот показатель составил 5,4 миллиарда рублей. Спустя год сумма уменьшилась до 4,87 миллиарда.

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Основными владельцами «Спартака» являются глава «Лукойла» Вагит Алекперов и вице-президент нефтяной компании Леонид Федун. Последний также возглавляет совет директоров клуба. В нынешнем сезоне после 23 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» находится на втором месте.

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