Текущие события
Футбол. Кубок России
17:30
Крылья Советов
Динамо
Футбол. Кубок России
19:30
Арсенал Т
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:00
Гранада
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо З
Вильярреал
Все события
Фоторепортажи
35Eagle Fighting Championship в Москве
8Россия с трудом обыграла Мальту на старте отбора ЧМ-2022
13:05 (мск), источник: Sport24

Дортмундская «Боруссия» интересуется форвардом «Спартака» Ларссоном

Дортмундская «Боруссия» заинтересована в трансфере нападающего «Спартака» Джордана Ларссона, сообщает Goal.

Наверх
Источник: Sport24

Немецкий клуб готовится к уходу норвежского форварда Эрлинга Холанда в 2022 году и видит в Ларссоне его потенциального сменщика. Также в услугах Ларссона заинтересован английский «Вест Хэм».

Ларссон забил 12 голов в 23 матчах за «Спартак» в РПЛ. В марте он был признан игроком месяца в «Спартаке».

 Регина Тодоренко: «Я стыдилась своего тела из-за груди. Выходы в купальнике были для меня невыносимы»
«Жду, что напишут, какая я развратница, опять фотки в трусах». Русская легкоатлетка бросила нам вызов
Олимпийский чемпион Виктор Куренцов скончался на 81-м году жизни
«Боюсь, у него не пойдет»: Ярошик — о перспективах Олича в ЦСКА
Стогниенко рассказал об ожиданиях от матча «Реал» — «Барселона»
Тарпищев назвал российских теннисистов, которые выступят на ОИ
ЦСКА снял клип в честь 35-летия Игоря Акинфеева (видео)
В РФС назвали «недопустимым» поведение «Уфы» в социальных сетях
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь