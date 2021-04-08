Дортмундская «Боруссия» интересуется форвардом «Спартака» Ларссоном
Дортмундская «Боруссия» заинтересована в трансфере нападающего «Спартака» Джордана Ларссона, сообщает Goal.
Дортмундская «Боруссия» заинтересована в трансфере нападающего «Спартака» Джордана Ларссона, сообщает Goal.
Немецкий клуб готовится к уходу норвежского форварда Эрлинга Холанда в 2022 году и видит в Ларссоне его потенциального сменщика. Также в услугах Ларссона заинтересован английский «Вест Хэм».
Ларссон забил 12 голов в 23 матчах за «Спартак» в РПЛ. В марте он был признан игроком месяца в «Спартаке».