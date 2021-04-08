Рибалта покинул «Зенит». Что он сделал для клуба и что будет дальше?
В четверг
В четверг
Рибалта переехал в «Зенит» летом 2018 года. До этого он работал в «Ювентусе» и «Милане», а сезон-2017/18 провел в статусе скаута «Манчестер Юнайтед». Для Рибалты это был перспективный ход: в «МЮ» он находился не на первых ролях, а в «Зените» сразу же получил руководящую должность. Напомню, что Рибалта пришел в невский клуб еще при прежней верхушке, то есть при нынешнем президенте РФС Александре Дюкове.
Резюме у Рибалты выглядело мощным. Испанцу дали контракт на три года, за которые он должен был помочь «Зениту» обрести авторитет в Европе. Логика клуба была понятна: хоть Рибалта нигде и не руководил до этого, но имел обширные связи. Конечно, полномочия у скаута и спортивного директора разные, но не у каждого подчиненного есть желание стать руководителем. У Рибалты оно было, и он с ходу взялся за работу.
Новый спортивный директор оказался в клубе 31 июля 2018 года, когда трансферная кампания уже разгоралась. Тренерский штаб Сергея Семака разгребал авгиевы конюшни, унаследованные от Мирчи Луческу и Роберто Манчини, — огромное число ненужных футболистов, которых требовалось
Рибалта всегда отвечал за европейский рынок, но не всегда переговоры шли через него. К примеру, испанца часто ошибочно хвалят за продажу Паредеса в «ПСЖ». «Зенит» действительно провернул идеальную сделку, но Рибалта к ней имел косвенное отношение — в основном деталями занимались агенты аргентинца и представители «ПСЖ». Той же зимой 2019-го в клубе оказались Ракицкий и Азмун, но их трансферы — заслуга тренерского штаба «Зенита». А вот по Барриосу Рибалта действительно работал, хотя «Зенит» и раньше его вел. Испанец сделал решающие шаги и помог петербуржцам выиграть борьбу за хавбека «Боки Хуниорс» у «Ромы».
Летом 2019-го у Рибалты
В недавнем интервью «СЭ» бывший аналитик «Зенита» Никита Васюхин рассказал о взаимодействиях в клубе: «В “Зените”, на мой взгляд, Семак и Рибалта не всегда находили общий язык. Иногда было тяжело понять, что мы ищем конкретно, какие требования у них к игрокам». Слухи о конфликте между главным тренером и спортивным директором витали давно, но все же были преувеличены: открытой вражды между Рибалтой и Семаком не было, однако и полного согласия тоже. В минувшем декабре, после утраты шансов на 1/8 финала Лиги чемпионов тренер сказал: «Чтобы бороться за выход в
Ради объективности отметим, что Вендел был мутной фигурой до Нового года, однако в 2021-м расцветает. Переход Ловрена однозначно оценить сложно, но Семак доверил ему капитанскую повязку — скорее позитивный признак.
Об уходе Рибалты в недрах клуба стали говорить еще в конце 2020-го, но он почти доработал контракт до конца. Вероятно, все это время испанца не увольняли
Оценку испанцу поставить сложно. Вроде и блестящей его работу не назовешь, но он и не провалил ее. Были сорванные переговоры (с Акуньей, с Де Паулем), но клуб все равно за три года добился многого. И это парадокс: влияние Рибалты на два чемпионства, победу в Кубке и Суперкубке России минимально, но в резюме испанца они все равно останутся навсегда. Не факт, что будущие работодатели будут вдаваться в детали. Главное — результат. Если «Зенит» еще и в мае станет чемпионом, то получится, что за три сезона при Рибалте клуб ни разу не опускался ниже первого места. Звучит!
А «Зенит» до лета остается без спортивного директора. Кандидат на этот пост на сегодня только один — Андрей Аршавин. Сейчас легендарный форвард «Зенита» — директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам, но для него это точно не потолок. При этом сам Аршавин до ухода Рибалты подчеркнуто уходил от переговоров по взрослым игрокам — соблюдал субординацию. Более того, в декабрьскому интервью Нобелю Арустамяну Аршавин сказал: «Я не готов следующим летом вступить на эту должность. У меня не хватит ни опыта, ни знаний».
Но это совсем не значит «нет». Вероятно, Аршавин хочет гарантий, ведь с его опытом рискованно входить на должность спортивного директора. Тем более что его бывший одноклубник Вячеслав Малафеев со схожей ролью и в схожей ситуации не справился. Других кандидатур на сегодня нет, однако они еще могут появиться. О назначении того же Рибалты в 2018-м СМИ узнали за неделю.
Гоша Чернов