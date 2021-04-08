Рибалта покинул «Зенит». Что он сделал для клуба и что будет дальше?

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Повышение из «МЮ» и трансфер Маркизио

Рибалта переехал в «Зенит» летом 2018 года. До этого он работал в «Ювентусе» и «Милане», а сезон-2017/18 провел в статусе скаута «Манчестер Юнайтед». Для Рибалты это был перспективный ход: в «МЮ» он находился не на первых ролях, а в «Зените» сразу же получил руководящую должность. Напомню, что Рибалта пришел в невский клуб еще при прежней верхушке, то есть при нынешнем президенте РФС Александре Дюкове.

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Команда Зенит

Резюме у Рибалты выглядело мощным. Испанцу дали контракт на три года, за которые он должен был помочь «Зениту» обрести авторитет в Европе. Логика клуба была понятна: хоть Рибалта нигде и не руководил до этого, но имел обширные связи. Конечно, полномочия у скаута и спортивного директора разные, но не у каждого подчиненного есть желание стать руководителем. У Рибалты оно было, и он с ходу взялся за работу.

Новый спортивный директор оказался в клубе 31 июля 2018 года, когда трансферная кампания уже разгоралась. Тренерский штаб Сергея Семака разгребал авгиевы конюшни, унаследованные от Мирчи Луческу и Роберто Манчини, — огромное число ненужных футболистов, которых требовалось куда-то пристроить. В избавлении от балласта Рибалта прямого участия не принимал. Но одну сделку испанец летом успел совершить — именно он договорился о переходе именитого Клаудио Маркизио. Уже тогда трансфер выглядел сомнительным: возраст, подверженность травмам, спорная мотивация, пухлый личный контракт. Но итальянец переехал в клуб свободным агентом и помог клубу хотя бы с имиджевой точки зрения — рекламные контракты, узнаваемость в Европе. Это плюсы? Да. Хотя в спортивном плане Маркизио «Зениту» не дал ничего и оставил после себя негативное впечатление.

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Барриос, Дуглас Сантос и Малком

Рибалта всегда отвечал за европейский рынок, но не всегда переговоры шли через него. К примеру, испанца часто ошибочно хвалят за продажу Паредеса в «ПСЖ». «Зенит» действительно провернул идеальную сделку, но Рибалта к ней имел косвенное отношение — в основном деталями занимались агенты аргентинца и представители «ПСЖ». Той же зимой 2019-го в клубе оказались Ракицкий и Азмун, но их трансферы — заслуга тренерского штаба «Зенита». А вот по Барриосу Рибалта действительно работал, хотя «Зенит» и раньше его вел. Испанец сделал решающие шаги и помог петербуржцам выиграть борьбу за хавбека «Боки Хуниорс» у «Ромы».

Летом 2019-го у Рибалты наконец-то появился шанс полноценно себя показать. Но однозначную оценку дать ему нельзя: при участии спортивного директора из «Зенита» ушел Эрнани, были куплены Дуглас Сантос и Малком. Трансфер полузащитника «Барселоны» — один из самых громких в российском футболе за последние годы. Но даже спустя два года нельзя назвать его удачным. Малком пропустил достаточно времени из-за травм, а здоровый бразилец не всегда играет стабильно. Кроме того, до сих пор есть сомнения в том, что бразилец подходит системе команды — неслучайно Сергей Семак постоянно использует бразильца на разных позициях и признает, что схема 4−3−3 Малкому подходит больше. А 4−3−3 сине-бело-голубые почти не используют.

«Конфликт» с Семаком

В недавнем интервью «СЭ» бывший аналитик «Зенита» Никита Васюхин рассказал о взаимодействиях в клубе: «В “Зените”, на мой взгляд, Семак и Рибалта не всегда находили общий язык. Иногда было тяжело понять, что мы ищем конкретно, какие требования у них к игрокам». Слухи о конфликте между главным тренером и спортивным директором витали давно, но все же были преувеличены: открытой вражды между Рибалтой и Семаком не было, однако и полного согласия тоже. В минувшем декабре, после утраты шансов на 1/8 финала Лиги чемпионов тренер сказал: «Чтобы бороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов, нам нужно было летом усилить некоторые необходимые позиции». Очевидно, что это недовольство работой Рибалты.

В свой последний сезон испанец помог «Зениту» купить Ловрена и Вендела. Хорват не был единственным кандидатом на замену Ивановича, но Рибалта остановился на нем. Позицию бразильца Семак усиливать не требовал, но и тут спортивный директор поступил так, как посчитал нужным.

Ради объективности отметим, что Вендел был мутной фигурой до Нового года, однако в 2021-м расцветает. Переход Ловрена однозначно оценить сложно, но Семак доверил ему капитанскую повязку — скорее позитивный признак.

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Прощание без сожалений

Об уходе Рибалты в недрах клуба стали говорить еще в конце 2020-го, но он почти доработал контракт до конца. Вероятно, все это время испанца не увольняли из-за солидной неустойки. Весной западные инсайдеры сообщили, что Рибалта вот-вот перейдет на работу в «Парму» — вероятно, с этим связано досрочное расторжение контракта.

Оценку испанцу поставить сложно. Вроде и блестящей его работу не назовешь, но он и не провалил ее. Были сорванные переговоры (с Акуньей, с Де Паулем), но клуб все равно за три года добился многого. И это парадокс: влияние Рибалты на два чемпионства, победу в Кубке и Суперкубке России минимально, но в резюме испанца они все равно останутся навсегда. Не факт, что будущие работодатели будут вдаваться в детали. Главное — результат. Если «Зенит» еще и в мае станет чемпионом, то получится, что за три сезона при Рибалте клуб ни разу не опускался ниже первого места. Звучит!

Вряд ли Рибалта расстроен тем, что у него не получилось. Испанец явно хотел больше полномочий в «Зените» и не ожидал, что работа в России настолько специфична. Он так и не понял, зачем в российской премьер-лиге нужен лимит на легионеров.

А «Зенит» до лета остается без спортивного директора. Кандидат на этот пост на сегодня только один — Андрей Аршавин. Сейчас легендарный форвард «Зенита» — директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам, но для него это точно не потолок. При этом сам Аршавин до ухода Рибалты подчеркнуто уходил от переговоров по взрослым игрокам — соблюдал субординацию. Более того, в декабрьскому интервью Нобелю Арустамяну Аршавин сказал: «Я не готов следующим летом вступить на эту должность. У меня не хватит ни опыта, ни знаний».

Но это совсем не значит «нет». Вероятно, Аршавин хочет гарантий, ведь с его опытом рискованно входить на должность спортивного директора. Тем более что его бывший одноклубник Вячеслав Малафеев со схожей ролью и в схожей ситуации не справился. Других кандидатур на сегодня нет, однако они еще могут появиться. О назначении того же Рибалты в 2018-м СМИ узнали за неделю.