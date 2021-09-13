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19:11 (мск), источник: Матч ТВ

Виктор Кашшаи — об уходе из РФС: Недавние структурные изменения в системе судейства расходятся с моими целями

Венгерский специалист Виктор Кашшаи прокомментировал свой уход с поста главы судейского департамента РФС.

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Источник: РИА "Новости"

— Приняв на себя руководство департаментом судейства, мы разработали новую стратегию и систему судейской деятельности в России в соответствии с высочайшими европейскими стандартами, в которой мы обеспечиваем судьям профессиональные условия и развитие как в физическом, так и в теоретическом плане.

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С января 2020 года в РПЛ дебютировали шесть новых судей, многие из которых доказали свое мастерство в топовых матчах. Мы также дали шанс всем молодым и перспективным судьям в ФНЛ-1 и начали развивать женское судейство.

Высокое качество работы российских судей было признано ФИФА и УЕФА, поскольку в 2021 году ФИФА и УЕФА назначили российских судей на все крупные международные мероприятия: Евро-2020, Олимпийские игры, чемпионат мира по пляжному футболу, чемпионат мира по футзалу. Также российские бригады арбитров судили Суперкубок УЕФА и финал Олимпийских игр среди женщин. Мы гордимся достигнутыми результатами.

В связи с недавними структурными изменениями в системе судейства, которые повлияли на позицию главы департамента судейства и расходятся с моими дальнейшими целями, я передаю эстафету нашим преемникам на беспрецедентной высоте и желаю Ашоту Рафаиловичу (Хачатурянцу) всяческих успехов в проведении дальнейших реформ, которые мы начали вместе в российском судействе, — сказал Кашшаи.

13 сентября РФС объявил об уходе венгра с поста главы судейского департамента. Кашшаи был назначен на эту должность в январе прошлого года, сменив Александра Егорова.

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