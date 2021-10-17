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16:11 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА с минимальным счетом обыграл «Урал»

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал московский ЦСКА.

Урал
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На 52-й минуте встречи форвард ЦСКА Антон Заболотный перед штрафной потерял мяч, и после трёх рикошетов мяч отскочил на нападающего Чидеру Эджуке. Нигерийский футболист в касание пробил в дальний нижний угол ворот — голкипер «Урала» Илья Помазун не смог дотянуться.

Во время загрузки произошла ошибка.

Московский ЦСКА набрал 20 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (9) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).

В следующем туре чемпионата России ЦСКА 23 октября сыграет с «Крыльями Советов», а на следующий день «Урал» проведёт встречу с «Ахматом».

Урал
0:1
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
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