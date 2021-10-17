ЦСКА с минимальным счетом обыграл «Урал»

Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На 52-й минуте встречи форвард ЦСКА Антон Заболотный перед штрафной потерял мяч, и после трёх рикошетов мяч отскочил на нападающего Чидеру Эджуке. Нигерийский футболист в касание пробил в дальний нижний угол ворот — голкипер «Урала» Илья Помазун не смог дотянуться.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Uou2LWHdOZQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Московский ЦСКА набрал 20 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (9) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).