Технический директор Томас Цорн назначен спортивным директором «Локомотива», сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Ранее в понедельник «железнодорожники» объявили о назначении Ларса Корнетки руководителем по спорту и развитию взамен Ральфа Рангника, который стал главным тренером «Манчестер Юнайтед».

«Томас будет помогать Ларсу Корнетке по многим вопросам, среди которых — координация внутренних проектов в спортивном департаменте, планирование составов команд и управление контрактами, а также административная поддержка и взаимодействие с остальными подразделениями клуба», — говорится в сообщении.

Также планируется, что Цорн будет следить за развитием академии клуба, принимать участие в трансферной деятельности клуба, курированием направления спортивной науки и медицины, в его функционал также войдут вопросы, связанные с организацией сборов и проведением товарищеских матчей основной команды.