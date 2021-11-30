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14:26 (мск), источник: РБК

Томас Цорн назначен спортивным директором «Локомотива»

Цорн с июля занимал должность технического директора «железнодорожников», а в 2019—2020 годах был генеральным директором «Спартака».

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Источник: РИА "Новости"

Технический директор Томас Цорн назначен спортивным директором «Локомотива», сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

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Ранее в понедельник «железнодорожники» объявили о назначении Ларса Корнетки руководителем по спорту и развитию взамен Ральфа Рангника, который стал главным тренером «Манчестер Юнайтед».

«Томас будет помогать Ларсу Корнетке по многим вопросам, среди которых — координация внутренних проектов в спортивном департаменте, планирование составов команд и управление контрактами, а также административная поддержка и взаимодействие с остальными подразделениями клуба», — говорится в сообщении.

Также планируется, что Цорн будет следить за развитием академии клуба, принимать участие в трансферной деятельности клуба, курированием направления спортивной науки и медицины, в его функционал также войдут вопросы, связанные с организацией сборов и проведением товарищеских матчей основной команды.

Цорн с июля занимал должность технического директора «железнодорожников». Ранее он был генеральным директором «Спартака» (с мая 2019 года до лета 2020 года). До работы в «Спартаке» Цорн руководил агентством Tomas Zorn Sportmanagment.

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