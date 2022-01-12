Жирков рассказал о зарплате в «Химках»
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Полузащитник Юрий Жирков рассказал о заработной плате, которую ему предлагают в подмосковных «Химках».
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Полузащитник Юрий Жирков рассказал о заработной плате, которую ему предлагают в подмосковных «Химках».
Ранее стало известно, что 38-летний Жирков в среду прошел медосмотр в «Химках».
Последним клубом футболиста был петербургский «Зенит», контракт с которым истек летом прошлого года.
«Сегодня к вечеру я решу, подпишу ли контракт с “Химками”. Все будет зависеть от ноги, как она будет себя чувствовать.
Деньги никакой роли в этой ситуации не играют. Мне предлагают в два раза меньше, чем я получал в “Зените”.
Мне интересна спортивная история и то, что я буду играть практически рядом с домом», — рассказал Жирков в интервью Sport24.
По информации СМИ, Жирков получал в «Зените» 2,4 миллиона евро в год.