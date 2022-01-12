Жирков рассказал о зарплате в «Химках»

«Сегодня к вечеру я решу, подпишу ли контракт с “Химками”. Все будет зависеть от ноги, как она будет себя чувствовать.



Деньги никакой роли в этой ситуации не играют. Мне предлагают в два раза меньше, чем я получал в “Зените”.



Мне интересна спортивная история и то, что я буду играть практически рядом с домом», — рассказал Жирков в интервью Sport24.