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19:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жирков рассказал о зарплате в «Химках»

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Полузащитник Юрий Жирков рассказал о заработной плате, которую ему предлагают в подмосковных «Химках».

Химки
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Источник: РИА "Новости"
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Ранее стало известно, что 38-летний Жирков в среду прошел медосмотр в «Химках».

Последним клубом футболиста был петербургский «Зенит», контракт с которым истек летом прошлого года.

«Сегодня к вечеру я решу, подпишу ли контракт с “Химками”. Все будет зависеть от ноги, как она будет себя чувствовать.

Деньги никакой роли в этой ситуации не играют. Мне предлагают в два раза меньше, чем я получал в “Зените”.

Мне интересна спортивная история и то, что я буду играть практически рядом с домом», — рассказал Жирков в интервью Sport24.

По информации СМИ, Жирков получал в «Зените» 2,4 миллиона евро в год.

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