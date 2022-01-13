«Химки» объявили о подписании Жиркова креативным постером, стилизованным под фильм «Рэмбо»

На постере расположено фото Жиркова в военной амуниции и надписи: «Valentinovich is back» (Валентинович возвращается) и «Yurambo: young blood» (Юрэмбо: молодая кровь). Над картинкой пресс-служба «Химок» написала: «Ещё повоюем».

Напомним, последним клубом 38-летнего Жиркова был санкт-петербургский «Зенит». Юрий пребывает в статусе свободного агента с 1 июля 2021 года. Ранее Жирков сообщил, что завершит профессиональную карьеру, если не получит предложений от клубов в зимнее трансферное окно. Защитник выступал за такие клубы, как московский ЦСКА, лондонский «Челси», махачкалинский «Анжи» и московское «Динамо».