Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Енисей
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
Урал
Футбол. Зарубежный
21:30
Шальке-04
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
22:00
Брентфорд
Брайтон
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Райо Вальекано
Хетафе
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
9.10
Ростов
Краснодар
32
9.10
Торпедо
Нижний Новгород
00
9.10
Оренбург
Ахмат
21
9.10
Спартак
Крылья Советов
52
8.10
Сочи
Локомотив
40
8.10
ЦСКА
Динамо
11
8.10
Факел
Зенит
11
7.10
Урал
Химки
21
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:02 (мск), источник: Аргументы и факты

На новые ворота. Капитан «Спартака» Георгий Джикия о российском футболе

С капитаном «Спартака» и защитником сборной России «АиФ» обсудил чемпионат мира, куда России путь заказан, разговоры в раздевалках, иностранцев и благотворительность.

Спартак
РоссияПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Агрессии и негатива полно. Пришлось выработать иммунитет. Уже не завожусь, никому не отвечаю», — говорит Георгий Джикия.

Владимир Полупанов, aif.ru: — В ноябре стартует чемпионат мира в Катаре, куда Россию не пустили. Осадок от футбольных санкций до сих пор остался?

Георгий Джикия: — Конечно, обидно. Я пропустил чемпионат мира — 2018 из-за травмы. Теперь минус Катар и чемпионат Европы — 2024 (УЕФА не допустил Россию к отборочному турниру. — Ред.). Но это реалии наших дней. Я их принял. Жизнь на этом точно не заканчивается.

— Реалии — это товарищеский матч со сборной Киргизии?

— Кому-то это кажется чем-то несерьёзным и смешным. Но сборная Киргизии, как и любая другая, собрана из лучших игроков страны. Велись переговоры об играх со сборными командами Боснии и Ирана. Пока не получилось, поэтому играем с теми, кто готов встречаться с Россией. Мы довольны тем, что сделали в Бишкеке.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Тем, что обыграли Киргизию со счётом 2:1?

— Главное — за сборную дебютировали 9 новых игроков, у тренерского штаба была возможность посмотреть на них. Учитывая, что в течение 4 лет мы не будем участвовать в между­народных турнирах, эти игроки — будущее сборной. Их надо проверять в деле. На базе сборной в Новогорске во время двухсторонней игры сложно это сделать.

Источник: РИА "Новости"

— Игроки Дании поедут на чемпионат мира в Катар без семей в знак протеста против нарушения прав человека, во Франции по тому же поводу не покажут матчи на городских экранах. Не удивляет количество всех этих акций?

— Катар — мусульманская страна, где много запретов. Ты либо с уважением относишься к традициям страны, к народу, либо сидишь дома и смотришь футбол по телевизору. Если ты против чего-то, зачем ехать?

В условиях отъезда

— Глава РФС Александр Дюков сообщил, что чемпионат России по футболу не будет приостановлен из-за СВО. А вообще такой сценарий рассматривался?

— По меньшей мере были разговоры о том, что могут приостановить. И в раздевалке мы много раз обсуждали эту тему. Конечно, нам бы этого очень не хотелось.

— Раньше вы говорили, что российских тренеров немного недооценивают, отдавая предпочтение иностранцам. Теперь этот вопрос на повест­ке не стоит?

— Иностранных тренеров, как и футболистов, становится меньше. Они уезжают и уезжают. Сейчас тяжёлый период не только для футбола. Со временем можно будет понять, что принесёт отсутствие иностранцев — пользу или вред. По меньшей мере у наших молодых игроков появился шанс проявить себя в связи с отъездом легионеров. Посмотрим, как они им воспользуются.

— С одной стороны, у наших больше возможностей попасть в состав, с другой — наличие в команде легионеров мотивирует. Где тут золотая середина?

— Когда на поле легионер, который выше местного на голову, конечно, это мотивирует. Но есть масса случаев, когда покупается иностранец невысокого уровня. Все понимают, для чего это делается. Я сейчас не про «Спартак», а в целом про наши клубы. Если говорить о нас, то бывают игры, когда в стартовом составе «Спартака» выходят всего два легионера — Квинси Промес (голландец. — Ред.) и Миха Мевля (словенец. — Ред.). Но они играют в нашей Премьер-лиге давно.

— Вы как-то сказали, что уезжать играть в Европу не собираетесь. Сейчас не изменили своего мнения?

— Когда был моложе, конечно, хотелось себя попробовать. Но сегодня такого желания нет. Хочу здесь добиваться успехов.

— С кем из тренеров вам было комфортнее работать?

— Не люблю сравнивать, выделять. С кем-то были лучше отношения, с кем-то не такие тёплые. У кого-то из тренеров больше харизмы, у кого-то меньше. Люди разные — и разные подходы, стили, методики. Могу лишь каждому сказать большое спасибо, потому что у каждого чему-то научился.

Источник: РИА "Новости"

В «Спартаке» без Федуна

— Леонид Федун был владельцем «Спартака» 18 лет, в августе этого года он продал свои акции. Это стало для вас неожиданно­стью?

— Это для всех стало неожиданностью. Но у нас до сих пор хорошие отношения с Леонидом Арнольдовичем. И его всегда буду благодарить за то, что он в своё время одобрил мой трансфер в «Спартак». Он часто ходит на наши матчи. Всегда ждём его в раздевалке. Совсем недавно, кстати, заглядывал.

— Что-то поменялось после его ухода в команде?

— Пока всё стабильно, как и было при нём.

— С фанатами какие у вас отношения?

— Есть разные формы контактов. Бывают открытые тренировки. Или, например, я провожу экскурсии по музею «Спартака», куда может прийти любой болель­щик, приобщиться к истории клуба, пообщаться.

— Были случаи, когда доставалось от болельщиков?

— Что-то глобальное я не припомню. Но за какой-то «привоз», ошибку прилетало, конечно. Я понял одно: для всех хорошим не будешь. К сожалению, сегодня ­агрессии и негатива полно везде, и в интернете в особенно­сти. Пришлось выработать своеобразный иммунитет. Уже не завожусь, никому не отвечаю.

Источник: РИА "Новости"

— А раньше было?

— Бывало. Даже встречались, разговаривали. И после этого оставались друзьями, кстати. Я переубеждал людей после того, как мы заканчивали наше общение в ресторане, или приглашал на матч.

— В прошлом году вы стали обладателем премии «Футбольный джентльмен года». Льстит?

— Конечно, было приятно. Спасибо всем, кто так оценил мой труд. Я несколько раз боролся за эту премию, но не выходило по разным причинам. В итоге получил. Ещё одна премия в моей коллекции.

— Знаю, вы занимаетесь благо­творительностью. С чего началось, кому помогаете, как?

— Началось с того, что понял: если есть возможность кому-то помочь, надо помогать. Есть акции «Спартака», есть индивидуальные истории, когда я лично что-то делаю. Я не очень люблю про это рассказывать, потому что я такой не один. Многие футболисты занимаются благотворительностью — кто-то инкогнито, кто-то не скрывает: не ради пиара, а чтобы сподвигнуть тех, у кого есть возможность. Даже когда люди отправляют по 100 ₽, быстро собираются нужные средства для того, чтобы спасти чью-то жизнь.

Да порой и не в деньгах дело. Мы узнали, что девочка, которую ранили в школе Ижевска, проходит лечение в Москве. Её отец — наш фанат, давно болеет за «Спартак». Тут же навестили её в больнице с подарками. Людям важно чувст­вовать, что они не наедине со своей бедой. Нельзя оставаться в стороне в такие моменты.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Мобилизацию на «Поток»? Будут ли дорожные камеры искать уклонистов
От слов к делу. События между Ереваном и Баку развиваются стремительно
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь