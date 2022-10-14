На новые ворота. Капитан «Спартака» Георгий Джикия о российском футболе
С капитаном «Спартака» и защитником сборной России «АиФ» обсудил чемпионат мира, куда России путь заказан, разговоры в раздевалках, иностранцев и благотворительность.
С капитаном «Спартака» и защитником сборной России «АиФ» обсудил чемпионат мира, куда России путь заказан, разговоры в раздевалках, иностранцев и благотворительность.
«Агрессии и негатива полно. Пришлось выработать иммунитет. Уже не завожусь, никому не отвечаю», — говорит Георгий Джикия.
Владимир Полупанов, aif.ru: — В ноябре стартует чемпионат мира в Катаре, куда Россию не пустили. Осадок от футбольных санкций до сих пор остался?
Георгий Джикия: — Конечно, обидно. Я пропустил чемпионат мира — 2018 из-за травмы. Теперь минус Катар и чемпионат Европы — 2024 (УЕФА не допустил Россию к отборочному турниру. — Ред.). Но это реалии наших дней. Я их принял. Жизнь на этом точно не заканчивается.
— Реалии — это товарищеский матч со сборной Киргизии?
— Кому-то это кажется чем-то несерьёзным и смешным. Но сборная Киргизии, как и любая другая, собрана из лучших игроков страны. Велись переговоры об играх со сборными командами Боснии и Ирана. Пока не получилось, поэтому играем с теми, кто готов встречаться с Россией. Мы довольны тем, что сделали в Бишкеке.
— Тем, что обыграли Киргизию со счётом 2:1?
— Главное — за сборную дебютировали 9 новых игроков, у тренерского штаба была возможность посмотреть на них. Учитывая, что в течение 4 лет мы не будем участвовать в международных турнирах, эти игроки — будущее сборной. Их надо проверять в деле. На базе сборной в Новогорске во время двухсторонней игры сложно это сделать.
— Игроки Дании поедут на чемпионат мира в Катар без семей в знак протеста против нарушения прав человека, во Франции по тому же поводу не покажут матчи на городских экранах. Не удивляет количество всех этих акций?
— Катар — мусульманская страна, где много запретов. Ты либо с уважением относишься к традициям страны, к народу, либо сидишь дома и смотришь футбол по телевизору. Если ты против чего-то, зачем ехать?
— Глава РФС Александр Дюков сообщил, что чемпионат России по футболу не будет приостановлен из-за СВО. А вообще такой сценарий рассматривался?
— По меньшей мере были разговоры о том, что могут приостановить. И в раздевалке мы много раз обсуждали эту тему. Конечно, нам бы этого очень не хотелось.
— Раньше вы говорили, что российских тренеров немного недооценивают, отдавая предпочтение иностранцам. Теперь этот вопрос на повестке не стоит?
— Иностранных тренеров, как и футболистов, становится меньше. Они уезжают и уезжают. Сейчас тяжёлый период не только для футбола. Со временем можно будет понять, что принесёт отсутствие иностранцев — пользу или вред. По меньшей мере у наших молодых игроков появился шанс проявить себя в связи с отъездом легионеров. Посмотрим, как они им воспользуются.
— С одной стороны, у наших больше возможностей попасть в состав, с другой — наличие в команде легионеров мотивирует. Где тут золотая середина?
— Когда на поле легионер, который выше местного на голову, конечно, это мотивирует. Но есть масса случаев, когда покупается иностранец невысокого уровня. Все понимают, для чего это делается. Я сейчас не про «Спартак», а в целом про наши клубы. Если говорить о нас, то бывают игры, когда в стартовом составе «Спартака» выходят всего два легионера — Квинси Промес (голландец. — Ред.) и Миха Мевля (словенец. — Ред.). Но они играют в нашей Премьер-лиге давно.
— Вы как-то сказали, что уезжать играть в Европу не собираетесь. Сейчас не изменили своего мнения?
— Когда был моложе, конечно, хотелось себя попробовать. Но сегодня такого желания нет. Хочу здесь добиваться успехов.
— С кем из тренеров вам было комфортнее работать?
— Не люблю сравнивать, выделять. С кем-то были лучше отношения, с кем-то не такие тёплые. У кого-то из тренеров больше харизмы, у кого-то меньше. Люди разные — и разные подходы, стили, методики. Могу лишь каждому сказать большое спасибо, потому что у каждого чему-то научился.
— Леонид Федун был владельцем «Спартака» 18 лет, в августе этого года он продал свои акции. Это стало для вас неожиданностью?
— Это для всех стало неожиданностью. Но у нас до сих пор хорошие отношения с Леонидом Арнольдовичем. И его всегда буду благодарить за то, что он в своё время одобрил мой трансфер в «Спартак». Он часто ходит на наши матчи. Всегда ждём его в раздевалке. Совсем недавно, кстати, заглядывал.
— Что-то поменялось после его ухода в команде?
— Пока всё стабильно, как и было при нём.
— С фанатами какие у вас отношения?
— Есть разные формы контактов. Бывают открытые тренировки. Или, например, я провожу экскурсии по музею «Спартака», куда может прийти любой болельщик, приобщиться к истории клуба, пообщаться.
— Были случаи, когда доставалось от болельщиков?
— Что-то глобальное я не припомню. Но за какой-то «привоз», ошибку прилетало, конечно. Я понял одно: для всех хорошим не будешь. К сожалению, сегодня агрессии и негатива полно везде, и в интернете в особенности. Пришлось выработать своеобразный иммунитет. Уже не завожусь, никому не отвечаю.
— А раньше было?
— Бывало. Даже встречались, разговаривали. И после этого оставались друзьями, кстати. Я переубеждал людей после того, как мы заканчивали наше общение в ресторане, или приглашал на матч.
— В прошлом году вы стали обладателем премии «Футбольный джентльмен года». Льстит?
— Конечно, было приятно. Спасибо всем, кто так оценил мой труд. Я несколько раз боролся за эту премию, но не выходило по разным причинам. В итоге получил. Ещё одна премия в моей коллекции.
— Знаю, вы занимаетесь благотворительностью. С чего началось, кому помогаете, как?
— Началось с того, что понял: если есть возможность кому-то помочь, надо помогать. Есть акции «Спартака», есть индивидуальные истории, когда я лично что-то делаю. Я не очень люблю про это рассказывать, потому что я такой не один. Многие футболисты занимаются благотворительностью — кто-то инкогнито, кто-то не скрывает: не ради пиара, а чтобы сподвигнуть тех, у кого есть возможность. Даже когда люди отправляют по 100 ₽, быстро собираются нужные средства для того, чтобы спасти чью-то жизнь.
Да порой и не в деньгах дело. Мы узнали, что девочка, которую ранили в школе Ижевска, проходит лечение в Москве. Её отец — наш фанат, давно болеет за «Спартак». Тут же навестили её в больнице с подарками. Людям важно чувствовать, что они не наедине со своей бедой. Нельзя оставаться в стороне в такие моменты.