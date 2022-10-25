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13:12 (мск), источник: Sports.Ru

Дуглас Сантос: «Зенит» мог бы выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в предыдущие годы

Дуглас Сантос высказался после победы «Зенита» над «Сочи» (7:0) в Мир РПЛ.

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Источник: Sports.Ru

— Мог бы «Зенит» выйти из группы в плей-офф, если бы сейчас играл в Лиге чемпионов?

— Сложно говорить, потому что мы не играем в этом турнире. Но то, как мы играем, заставляет думать о том, что «Зенит» мог бы выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в предыдущие годы. Но сейчас это невозможно, — сказал защитник «Зенита».

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