Дуглас Сантос: «Зенит» мог бы выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в предыдущие годы

— Мог бы «Зенит» выйти из группы в плей-офф, если бы сейчас играл в Лиге чемпионов?

— Сложно говорить, потому что мы не играем в этом турнире. Но то, как мы играем, заставляет думать о том, что «Зенит» мог бы выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в предыдущие годы. Но сейчас это невозможно, — сказал защитник «Зенита».