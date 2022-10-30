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23:01 (мск), источник: Газета.Ру

«Зенит» обновил серию рекордов чемпионата России по итогам первого круга РПЛ

Петербургский «Зенит» побил целый ряд рекордов по итогам первого круга сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ), информирует Opta.

Краснодар
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Прежде всего, сине-бело-голубые повторили свой лучший старт в чемпионате России, набрав 39 очков после первых 15 туров. Таким же результатом они могли похвастаться только в 2010 году, когда командой руководил Лучано Спаллетти.

«Зенит» установил новый рекорд чемпионата России по забитым голам в первом круге (44). Кроме того, меньше пяти голов за первую половину сезона пропускал только «Локомотив» в 2005 году (3).

Помимо этого, клуб из Санкт-Петербурга обновил лучшие достижения по итогам первого круга за последние десять лет по ударам (294), ударам в створ (108), ударам из пределов штрафной (197), допущенным ударам (103) и допущенным ударам в створ (29). По среднему владению мячом «Зенит» повторил рекорд «Краснодара» в сезоне-2018/19 (63%).

После 15 туров команда Сергея Семака уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Петербургская команда не потерпела в сезоне РПЛ ни одного поражения. На счету «Зенита» 12 побед и три ничьих. Второе место занимает московский «Спартак» (32), третье — ЦСКА (29).

В матче 15-го тура РПЛ сине-бело-голубые на выезде обыграли «Краснодар» со счетом 1:0. Единственный мяч в игре на 87-й минуте с пенальти, назначенного за игру рукой в своей штрафной футболиста «Краснодара» Кристиана Рамиреса, забил Далер Кузяев.

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