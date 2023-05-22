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21:07 (мск), источник: ТАСС

«Химки» вылетели из Российской премьер-лиги

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая. /ТАСС/. «Пари Нижний Новгород» в понедельник победил «Сочи» со счетом 4:0 в домашнем матче 28-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). После этого матча «Химки» потеряли шансы на сохранение места в РПЛ.

Пари Нижний Новгород
Сочи
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами отметились Виктор Александров (51-я минута), Дмитрий Рыбчинский (62), Вячеслав Кротов (87) и Никита Каккоев (90+4). На 70-й минуте за две желтые карточки с поля был удален защитник «Сочи» Ваня Дркушич.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 28 матчах. «Пари Нижний Новгород» идет на 14-й строчке, набрав 26 очков в 28 встречах. Командам осталось провести по два матча в чемпионате.

По итогам сезона РПЛ напрямую покидают команды, которые заняли 15-е и 16-е места. Ранее в Мелбет — Первую лигу досрочно вылетело московское «Торпедо», в РПЛ вышли казанский «Рубин» и калининградская «Балтика». Клубы, которые займут 3-е и 4-е места в Первой лиге, сыграют стыковые матчи за право выступать в элитном дивизионе в следующем сезоне с 14-й и 13-й командами по итогам чемпионата РПЛ соответственно.

Последний раз «Химки» играли в Первой лиге в сезоне-2019/20, тогда подмосковный клуб занял второе место в турнире и дошел до финала Кубка России. В прошлом сезоне «Химки» заняли 13-е место в РПЛ, после чего в стыковых матчах победили «СКА-Хабаровск». В текущем сезоне команду возглавляли пять тренеров: Сергей Юран, который на данный момент тренирует «Пари Нижний Новгород», Николай Писарев, Спартак Гогниев, Ринат Билялетдинов и Андрей Талалаев (нынешний главный тренер). Высшим достижением «Химок» в РПЛ является девятое место, занятое в 2007 году.

Пари Нижний Новгород
4:0
Первый тайм: 0:0
Сочи
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