«Химки» вылетели из Российской премьер-лиги

Забитыми мячами отметились Виктор Александров (51-я минута), Дмитрий Рыбчинский (62), Вячеслав Кротов (87) и Никита Каккоев (90+4). На 70-й минуте за две желтые карточки с поля был удален защитник «Сочи» Ваня Дркушич.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 28 матчах. «Пари Нижний Новгород» идет на 14-й строчке, набрав 26 очков в 28 встречах. Командам осталось провести по два матча в чемпионате.

По итогам сезона РПЛ напрямую покидают команды, которые заняли 15-е и 16-е места. Ранее в Мелбет — Первую лигу досрочно вылетело московское «Торпедо», в РПЛ вышли казанский «Рубин» и калининградская «Балтика». Клубы, которые займут 3-е и 4-е места в Первой лиге, сыграют стыковые матчи за право выступать в элитном дивизионе в следующем сезоне с 14-й и 13-й командами по итогам чемпионата РПЛ соответственно.