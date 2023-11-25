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22:03 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обыграл «Балтику» в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых.

Балтика
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

КАЛИНИНГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» со счетом 2:0 обыграл калининградскую «Балтику» в матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел на «Ростех-Арене» в Калининграде в присутствии 16 256 зрителей.

Забитыми мячами отметились Даниил Хлусевич (32-я минута) и Квинси Промес (88).

На 64-й минуте в составе «Балтики» была проведена замена вратаря: вместо травмированного Максима Бориско на поле появился Сослан Джанаев. Вратарь Александр Селихов и полузащитник Михаил Игнатов, выступающие за «Спартак», пропустили игру из-за болезни.

В начале первого тайма игру остановили на несколько минут, чтобы работники стадиона расчистили участки поля, на которых из-за снега не было видно разметку. В перерыве работники стадиона вновь расчищали поле, из-за этого начало второго тайма было задержано на несколько минут.

«Спартак» впервые с 5 августа выиграл в выездном матче РПЛ, тогда столичный клуб в Казани обыграл «Рубин» (4:1). С тех пор у москвичей было четыре поражения и одна ничья в гостевых матчах чемпионата.

После победы «Спартак» поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, на счету красно-белых 27 очков. «Балтика» идет на 14-й строчке с 12 очками. Команда опережает занимающий 15-е место грозненский «Ахмат» по дополнительным показателям. В следующем туре «Спартак» 3 декабря на выезде сыграет с «Ахматом», «Балтика» 2 декабря в гостях встретится с воронежским «Факелом».

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