«Спартак» обыграл «Балтику» в матче РПЛ

КАЛИНИНГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» со счетом 2:0 обыграл калининградскую «Балтику» в матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел на «Ростех-Арене» в Калининграде в присутствии 16 256 зрителей.

Забитыми мячами отметились Даниил Хлусевич (32-я минута) и Квинси Промес (88).

На 64-й минуте в составе «Балтики» была проведена замена вратаря: вместо травмированного Максима Бориско на поле появился Сослан Джанаев. Вратарь Александр Селихов и полузащитник Михаил Игнатов, выступающие за «Спартак», пропустили игру из-за болезни.

В начале первого тайма игру остановили на несколько минут, чтобы работники стадиона расчистили участки поля, на которых из-за снега не было видно разметку. В перерыве работники стадиона вновь расчищали поле, из-за этого начало второго тайма было задержано на несколько минут.

«Спартак» впервые с 5 августа выиграл в выездном матче РПЛ, тогда столичный клуб в Казани обыграл «Рубин» (4:1). С тех пор у москвичей было четыре поражения и одна ничья в гостевых матчах чемпионата.