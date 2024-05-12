Газзаев заявил, что у «Зенита» притупилась мотивация | Источник: Газета.Ру

«Игровой кризис — наверное, слишком громкое выражение. Но какой-то системной игры не наблюдается. Когда ты пять лет подряд становишься чемпионом, мотивация в итоге притупляется. Думаешь, что дожмешь соперника», — сказал Газзаев.

В матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» играл с московским ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол в этом поединке забил нападающий армейского клуба Федор Чалов, который на 58-й минуте реализовал пенальти. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.