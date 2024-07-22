Валерий Газзаев подверг жёсткой критике «Спартак» после старта нового сезона РПЛ

«Во время матча у меня было ощущение, что “Оренбург” — это “Спартак”, а “Спартак”, наоборот, является “Оренбургом”. Хозяева поля показали очень хорошее качество футбола. А “Спартак”, надо сказать, удивил в отрицательную сторону: у команды не было видно ни понятной тактики, ни ярких индивидуальных действий игроков, её игра была абсолютно разрозненной. На протяжении всего матча “Оренбург” имел подавляющее преимущество, во втором тайме заслуженно забил два мяча и победил», — приводит слова Газзаева «РИА Новости».