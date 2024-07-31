Чалов едет в лигу хуже РПЛ — но в топ-команду. Все о новом европейском клубе россиянина

Фёдор Чалов переходит в греческий ПАОК: что это за команда, подробности, кто там играет, Магомед Оздоев, какие еврокубки | Источник: Чемпионат.com

Фёдор Чалов совсем скоро станет игроком ПАОКа. По информации представителя пресс-службы клуба, сегодня он прибудет в Салоники — осталось лишь уладить формальности. Фанаты греческого чемпиона не просто так на радостях заспамили соцсети нападающего, а в интернете уже гуляет фото формы команды с его фамилией. А что вообще из себя представляют эта команда и новая для россиянина лига? Давайте знакомиться. В том числе со слов будущего одноклубника Фёдора — Магомеда Оздоева.

Греческая лига слабее российской. Но более конкурентна

Придумать интригу сильнее, чем в РПЛ-2023/2024, трудно. Но так было только один раз за последние несколько лет — в остальное время «Зенит» никого не подпускал и близко. В Греции же ситуация совершенно иная. В последние три года чемпионы были разными: «Олимпиакос», АЕК и вот теперь ПАОК. Ещё есть сильный «Панатинаикос» с Юрием Лодыгиным в составе.

Преимущество данной четвёрки над остальными космическое. Достаточно оценить разницу в трансферных стоимостях команд Суперлиги: у ПАОКа, «Панатинаикоса», АЕКа и «Олимпиакоса» она в диапазоне от € 78,6 млн до € 71,15 млн. То есть на уровне «Краснодара» (€ 79,2 млн) и «Локомотива» (€ 69,15 млн). А дальше — пропасть: состав «Ариса» Магомеда-Шапи Сулейманова оценивается всего в € 17,5 млн. Отсюда и настолько большая разница в общей оценке лиги по составам: € 840,4 млн у российского чемпионата против € 384,86 млн у греческого.

Формат у Суперлиги примерно как в переходном сезоне РПЛ: 14 команд разыгрывают регулярный чемпионат, после чего их разделяют на шестёрку лидеров и восьмёрку отстающих. Первая борется за медали и еврокубки, вторая — за выживание. Поэтому интересных матчей за один розыгрыш больше шести.

Что в Греции с еврокубками и каковы шансы на группу ЛЧ?

Греческий чемпионат в таблице коэффициентов УЕФА занимает 15-е место. И это дикий подъём за счёт удачного выступления в предыдущем сезоне: «Олимпиакос» выиграл Лигу конференций, хлопнув по пути «Фенербахче», «Астон Виллу» и «Фиорентину», а ПАОК дошёл до четвертьфинала, дважды разобравшись с «Айнтрахтом».

Новый клуб Чалова уже стартовал во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Других греческих команд в нынешнем сезоне там нет, однако в следующем благодаря последним еврокубковым успехам туда попадёт и серебряный призёр лиги.

В соперниках у ПАОКа — скромные боснийцы из «Бораца». Проходить их греки обязаны. Если получится — будет гарантирован как минимум групповой этап ЛК. Но и другие конкуренты в Пути чемпионов не из числа топ-клубов: у ребят из Салоников высокая 49-я позиция в клубном рейтинге, так что они будут сеяными даже в случае попадания в плей-офф отборов. Шансы заскочить в группу благодаря новому формату и провести там восемь игр — приличные.

Кто вообще играет за ПАОК? Там есть звёзды? А во всём чемпионате?

Чалов не станет самым дорогим игроком чемпионата Греции, но в топ-5 со своими € 11 млн легко впишется. Его опередят:

€ 13 млн: 26-летний нападающий АЕКа из Тринидада и Тобаго Леви Гарсия, оформивший 13+2 за 20 матчей прошлого сезона Суперлиги;

€ 13 млн: 24-летний греческий нападающий «Панатинаикоса» Фотис Иоаннидис. На его счету 15+7 в 28 матчах;

€ 15 млн: 21-летние дарование — атакующий греческий полузащитник Яннис Константелиас, у которого уже сейчас 99 матчей за ПАОК (17+15) и шесть — за сборную (есть гол новозеландцам).

Не удивляйтесь, если все трое вам незнакомы. Большинство греческих болельщиков тоже вряд ли в курсе, кто такие Эдуард Сперцян, Клаудиньо или Константин Тюкавин.

А вот другие более-менее известные футболисты, если не считать уже упомянутых плюс Оздоева, Лодыгина и Сулейманова:

ПАОК: Абдул-Рахман Баба (экс- «Челси»), Виейринья (экс- «Вольфсбург» и «Порту»), Рафа Соареш (экс- «Порту» и «Фулхэм»), Тайсон (экс- «Шахтёр») и Андрия Живкович (экс- «Бенфика»).

«Панатинаикос»: Тин Едвай (экс- «Байер» и «Локомотив»), Тонни де Вильена (экс- «Краснодар»), Филип Младенович (сборная Сербии), Неманья Максимович (экс- «Хетафе» и «Валенсия»), Рубен Перес (261 матч в Ла Лиге), Филип Джуричич (163 матча в Серии А), Беньямин Вербич и Андраж Шпорар (оба — сборная Словении).

АЕК: Эрик Ламела (экс- «Тоттенхэм», «Севилья» и «Рома»), Стивен Цубер (экс-ЦСКА и «Хоффенхайм», основной в сборной Швейцарии), Томас Стракоша (экс- «Лацио»), Домагой Вида (экс-сборная Хорватии), Мият Гачинович (экс- «Айнтрахт»).

«Олимпиакос»: Желсон Мартинш (экс- «Монако» и «Атлетико»), Айюб Эль-Кааби (лучший бомбардир и игрок ЛК), Лоренцо Пирола (экс- «Интер»), Панайотис Рецос (экс- «Байер»), Рубен Везу (экс- «Валенсия»), Лазар Ранджелович (экс- «Рубин» и «Урал»).

Остальные клубы: Рубен Пардо («Арис» и экс- «Реал Сосьедад»), Мартин Адам (тот самым мемный венгр из «Астераса»), Неманья Главчич («Волос» и экс- «Химки»), Эмиль Бергстрём («Пансерраикос» и экс- «Рубин»).

Интересный набор, правда?

ПАОК возглавляет сын экс-тренера РПЛ, а владелец — яркий бизнесмен с паспортом РФ

Есть там и пара известных тренеров: Хосе Луис Мендилибар побеждал не только в ЛК с «Олимпиакосом», но и в ЛЕ — с «Севильей». А с Чаловым теперь поработает сын Мирчи Луческу — Рэзван. Он куда менее титулован, нежели отец, но ему тоже есть чем похвастаться: брал два Кубка Румынии с бухарестским «Рапидом» и столько же Кубков Греции с ПАОКом, становился тренером года в этих двух странах, бывал чемпионом Саудовской Аравии и выигрывал азиатскую ЛЧ с «Аль-Хилялем». Ну и главное — вернул золото ПАОКу в предыдущем сезоне.

В Салоники он забежал во второй раз в 2021-м — между ними как раз была командировка в будущую команду Малкома. Тогда, разумеется, саудовская лига не была слишком звёздной. Суммарно в ПАОКе Луческу вот уже пять лет, а контракт с ним заключён до лета 2027 года.

При Рэзване команда играет по схеме 4−2−3−1, и Чалов при желании тренера может исполнить любую атакующую роль. Но вряд ли его берут на фланг. Тем более в центре нападения конкуренты гораздо слабее — 31-летний танзаниец Мбвана Саматта (3+6 за 44 матча сезоном ранее) и 29-летний испанец Брандон Льямас (12+7 за 55 игр). Для сравнения, у лучшего бомбардира ПАОКа 27-летнего болгарского правого вингера Кирилла Десподова 17+15 за 58 встреч.

Любопытно, что Чалов не был первым выбором греков. По информации инсайдера Ивана Карпова, сперва они хотели забрать свободным агентом 31-летнего экс-футболиста «Барсы» Мартина Брейтуэйта. Но датчанин выбрал «Гремио». Пришлось отдать € 3 млн ЦСКА и выдать Фёдору зарплату в € 1,3 млн плюс бонус в € 300 тысяч. Армейцы платили ему куда больше.

Есть в ПАОКе, помимо Оздоева, и другой россиянин — президент клуба Иван Саввиди. Миллиардер с греческими корнями приобрёл контрольный пакет акций клуба в 2012-м и моментально начал его финансовую прокачку: закрыл долг в € 9 млн и за следующие четыре года инвестировал ещё € 81,9 млн. Не просто так болельщики им восхищались и приносили на стадион его портреты.

А весной 2018-го случился грандиозный скандал, из-за которого Саввиди запретили посещать чемпионат Греции на протяжении трёх лет и выдали 25-месячный условный тюремный срок. Просто судья отменил победный гол ПАОКа на последних минутах важнейшего противостояния с АЕКом, и Иван пошёл с пистолетом на разборки сначала с судьёй, а потом и с тренером афинян Маноло Хименесом. Чемпионат приостановили, а УЕФА временно забанил ПАОК во всех турнирах. Шумиха была знатной.

Что говорил про жизнь в Греции Оздоев

В конце мая Магомед пообщался с «Чемпионатом» и рассказал много интересных вещей. Приводим его цитаты про греческую лигу и жизнь в новой стране.

Про чемпионство с ПАОКом: «Эмоции невероятные. Исторически этот сезон был самым тяжёлым в Греции — так тут считают все. Четыре команды (ПАОК, “Олимпиакос”, “Панатинаикос”, АЕК. — Прим. “Чемпионата”) боролись за титул, все шли рядом друг с другом, такого никогда не было».

О разнице между РПЛ и Суперлигой: «В целом уровень РПЛ выше — если возьмём все команды. Единственное отличие от России: первая четвёрка в Греции плюс-минус одинакового уровня, каждый в ней может бороться за чемпионство. В России же есть гегемон — это “Зенит”, одна команда. В Греции такого нет. В этом есть определённые плюсы. Но не знаю, как было раньше — это мой первый год здесь.

То, что четыре команды одного сильного уровня, доказывают и результаты на европейской арене. Но дальше — большая пропасть по уровню: вот четвёрка команд, про которую говорил, а потом — огромная яма с остальными. В России более сбалансированная лига, если берём все команды".

О секрете успеха ПАОКа: «В первую очередь — плодотворная работа всех людей: начиная от простого жителя Салоник, который влюблён и живёт клубом, и заканчивая работником на базе, стригущим газон и готовящим всё для команды. Работа всех людей дала такой результат. А самая главная заслуга в чемпионстве — Ивана Игнатьевича Саввиди. Он душой и сердцем болеет и переживает за команду. Постоянно делает всё, чтобы ПАОК был наверху».

О большом количестве сыгранных матчей: «Я провёл отличный чемпионат. По результативности это вообще мой лучший сезон в карьере (восемь голов. — Прим. “Чемпионата”). Я впервые за сезон сыграл почти 50 матчей. Было совсем мало игр, которые пропустил. Наверное, я один из нескольких футболистов, кто сыграл практически все матчи в сезоне.

Нужно понимать, сколько игровых дней в России и сколько их в Греции, сколько в общей сложности дней для работы. В Европе нет перерыва на зиму, как в России. В Греции мы начинали с квалификации еврокубков — это июль, а чемпионат заканчивается в мае. В России чемпионат начинается в июле, а потом — большой зимний перерыв, который длится три месяца. В Греции же всё это время ты играешь. У меня перерыв в этом году был всего пять дней!

Было непривычно — у меня такое впервые. Тяжело — и не знаешь, как готовиться после перерыва. Наступает определённый момент, когда организм даёт о себе знать. Первый год всегда адаптационный для любого игрока, который переехал из другого чемпионата. Да, я прошлый год провёл в Турции, но там играл с перерывом из-за ЧМ-2022: практически месяц были сборы и время, чтобы передохнуть и восстановиться. А здесь получается, что мы играли в бешеном ритме".

О жизни в Греции: «Хорошая погода. Люди добрые. Размеренная жизнь. Никто особо никуда не спешит. Нет суеты, как в мегаполисах. Все живут спокойной жизнью: работают и учатся. Очень спокойной жизнью живут — им это нравится. Они довольны — и я рад за них (улыбается). Чего не хватает в Греции? Такого нет. В Салониках живёт очень много понтийцев. Можно сказать, что тут много русскоговорящих. Плюс из СНГ очень много людей, которые переехали. Есть несколько магазинов продуктов, в которых ты можешь купить всё, что хочешь. Проблем, связанных с продуктами, нет. Нельзя сказать, что есть что-то, по чему я скучаю. Единственное — скучаю по другому ритму. Я более активный человек».

Про греческих болельщиков: «У ПАОКа великолепные фанаты. Они любят команду, живут ей. Практически всегда приходят на базу — поговорить, поддержать команду. Когда плохие результаты — могут и встряску дать. Потому что они живут этим. На матчах они фантастически поддерживают, на выезды едут толпами. Это огромный плюс. Круто, что у команды такая армия болельщиков, которая живёт этим. Мне это нравится.



Отношения с ними у меня нормальные. Да, я греческий язык не знаю, но понимаю, что они безумно любят свою команду: для них самое главное, чтобы футболист отдавался игре полностью. Я это делаю и всегда делал. Они поддерживают, кричат, орут, поют. Чего-то жёсткого мне не довелось увидеть».