ЦСКА — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ

По состоянию на сегодняшний день столичный ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Москвичи набрали семь очков по результатам пяти игр. «Акрон» из Тольятти располагается на 13-й строчке.