ЦСКА — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ

Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков из Азова. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.
ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Гаич, Зделар, Файзуллаев, Мусаев, Давила.
«Акрон»: Волков, Савичев, Димоски, Эсковаль, Витор, Палиенко, Бакаев, Лончар, Джурасович, Данилин, Беншимол.
По состоянию на сегодняшний день столичный ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Москвичи набрали семь очков по результатам пяти игр. «Акрон» из Тольятти располагается на 13-й строчке.