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ЦСКА — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ

Сегодня, 24 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся московский ЦСКА и «Акрон» из Тольятти.

Источник: Спорт-Экспресс

Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков из Азова. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Гаич, Зделар, Файзуллаев, Мусаев, Давила.

«Акрон»: Волков, Савичев, Димоски, Эсковаль, Витор, Палиенко, Бакаев, Лончар, Джурасович, Данилин, Беншимол.

По состоянию на сегодняшний день столичный ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Москвичи набрали семь очков по результатам пяти игр. «Акрон» из Тольятти располагается на 13-й строчке.