Георгий Джикия: нельзя сказать, что я полноценно адаптировался в «Химках»

— Можно сказать, что вы полноценно адаптировались в «Химках»?

— Нельзя. Совсем недавно в перерыве на сборные была травма. Она немного сбила мой момент с набиранием формы. Не ощущаю, что с возрастом сложнее набирать. Просто нужны хорошие сборы, и всё, — сказал Георгий Джикия в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.