Порт-Сент-Луси
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Георгий Джикия: нельзя сказать, что я полноценно адаптировался в «Химках»

Защитник «Химок» Георгий Джикия ответил на вопрос о своей адаптации в подмосковной команде.

Источник: Чемпионат.com

Он заявил, что ещё не полностью адаптировался в новом коллективе. Джикия признался, что ему нужно пройти полноценные сборы с «Химками» — тогда процесс адаптации будет завершён.

— Можно сказать, что вы полноценно адаптировались в «Химках»?
 — Нельзя. Совсем недавно в перерыве на сборные была травма. Она немного сбила мой момент с набиранием формы. Не ощущаю, что с возрастом сложнее набирать. Просто нужны хорошие сборы, и всё, — сказал Георгий Джикия в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Химки