Бубнов высказал мнение, за счёт чего «Акрону» удалось обыграть «Зенит»

«Заурбек Тедеев — не самоубийца, он отлично понимал, против кого его команде нужно будет играть. Тренер проявил гибкость, отойдя от атакующего стиля, и это принесло результаты. “Акрон” отлично сыграл в обороне именно в плане самоотдачи. Ошибок у гостей было предостаточно, но они самоотверженно бросались под любой мяч до последней минуты», — приводит слова Бубнова Sportbox.