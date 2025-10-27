Ричмонд
Акинфеев назвал диктора Плешакова легендой ЦСКА

Игорь Плешаков умер на 57-м году жизни.

Источник: Чемпионат.com

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Диктор стадиона «ВЭБ-Арена» Игорь Плешаков был замечательным человеком и легендой московского ЦСКА. Об этом в своем Telegram-канале написал капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев.

Плешаков умер на 57-м году жизни.

«Игорь — не просто замечательный человек, друг, настоящая легенда клуба, но и голос, который сопровождал меня всю мою футбольную жизнь. Ужасные новости», — написал Акинфеев.

Плешаков работал на матчах ПФК ЦСКА более 20 лет. Также он был диктором на домашних играх женского футбольного клуба ЦСКА и московского хоккейного клуба «Динамо».