Футболист Дзюба пока не знает, когда выйдет на поле

Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Пари Нижний Новгород
0
:
Рубин
0
Все коэффициенты
П1
3.26
X
2.95
П2
2.40
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо Мх
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
3.28
X
2.90
П2
2.50
Футбол. Испания
перерыв
Жирона
1
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.20
П2
13.00
Футбол. Первая лига
перерыв
Родина
1
:
Нефтехимик
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
5.80
П2
22.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Манчестер Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
4.30
П2
1.38
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Арсенал
1
:
Чайка
0
Все коэффициенты
П1
8.50
X
1.19
П2
25.00
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.20
П2
6.65
Футбол. Италия
17:00
Лечче
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.81
X
2.84
П2
3.10
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.35
П2
4.00
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.00
П2
7.70
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.01
П2
1.95
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.94
П2
2.40
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
12.75
X
7.50
П2
1.22
Футбол. Англия
18:00
Эвертон
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.32
П2
3.41
Футбол. Англия
18:00
Вест Хэм
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.70
П2
4.47
Футбол. Испания
18:15
Севилья
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.37
П2
3.84
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.31
X
3.37
П2
2.27
Футбол. Франция
19:00
Марсель
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.89
П2
6.62
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.30
П2
7.40
Футбол. Англия
20:30
Сандерленд
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.55
П2
1.45
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.71
П2
3.29
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.00
П2
15.00
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.56
П2
4.77
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.50
X
4.22
П2
1.58
Футбол. Англия
23:00
Челси
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.09
П2
7.60
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.61
П2
2.45
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.99
П2
3.49
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Акрон
2
П1
X
П2

Футболист Дзюба пока не знает, когда выйдет на поле

Нападающий «Акрона» пропустил два матча из-за травмы.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Нападающий тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Артем Дзюба пока не знает, когда выйдет на поле. Об этом он сообщил ТАСС.

Дзюба пропустил из-за повреждения матч 15-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо», который завершился победой «Акрона» (2:1). Ранее он не принял участия в игре против «Ростова» (1:0).

На вопрос о здоровье Дзюба ответил: «Все великолепно, спасибо! Пока не знаю, когда смогу сыграть. Матч — супер! Мне кажется, что лучший игрок — Хетаг Хосонов».

Дзюбе 37 лет, ему принадлежат рекорды по количеству забитых мячей среди российских футболистов (244) и в сборной России (31). По ходу карьеры он выступал за петербургский «Зенит», в составе которого стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны. Также футболист играл за столичный «Локомотив», московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и турецкий клуб «Адана Демирспор».

Динамо
1:2
Первый тайм: 0:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
8.11.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Заур Тедеев
Голы
Динамо
Иван Сергеев
(Константин Тюкавин)
88′
Акрон
Дмитрий Пестряков
(Хетаг Хосонов)
62′
Стефан Лончар
80′
Составы команд
Динамо
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
44
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
91
Ярослав Гладышев
55
Максим Осипенко
6
Роберто Фернандес
90+4′
50
Александр Кутицкий
22′
63′
88
Виктор Окишор
17
Ульви Бабаев
63′
33
Иван Сергеев
Акрон
88
Виталий Гудиев
2
Йомар Роча
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
80
Хетаг Хосонов
71
Дмитрий Пестряков
26
Родриго Эшковал
10′
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
54′
81′
5
Алекса Джурасович
11
Жилсон Тавареш Беншимол
46′
17
Солтмурад Бакаев
6
Максим Кузьмин
46′
91
Максим Болдырев
Статистика
Динамо
Акрон
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
14
5
Удары в створ
6
3
Угловые
8
1
Фолы
11
13
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти