Футболист Дзюба пока не знает, когда выйдет на поле

Дзюбе 37 лет, ему принадлежат рекорды по количеству забитых мячей среди российских футболистов (244) и в сборной России (31). По ходу карьеры он выступал за петербургский «Зенит», в составе которого стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны. Также футболист играл за столичный «Локомотив», московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и турецкий клуб «Адана Демирспор».