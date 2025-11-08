Футболист Дзюба пока не знает, когда выйдет на поле

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Нападающий тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Артем Дзюба пока не знает, когда выйдет на поле. Об этом он сообщил ТАСС.
Дзюба пропустил из-за повреждения матч 15-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо», который завершился победой «Акрона» (2:1). Ранее он не принял участия в игре против «Ростова» (1:0).
На вопрос о здоровье Дзюба ответил: «Все великолепно, спасибо! Пока не знаю, когда смогу сыграть. Матч — супер! Мне кажется, что лучший игрок — Хетаг Хосонов».
Дзюбе 37 лет, ему принадлежат рекорды по количеству забитых мячей среди российских футболистов (244) и в сборной России (31). По ходу карьеры он выступал за петербургский «Зенит», в составе которого стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны. Также футболист играл за столичный «Локомотив», московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и турецкий клуб «Адана Демирспор».
Валерий Карпин
Заур Тедеев
Иван Сергеев
(Константин Тюкавин)
88′
Дмитрий Пестряков
(Хетаг Хосонов)
62′
Стефан Лончар
80′
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
44
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
91
Ярослав Гладышев
55
Максим Осипенко
6
Роберто Фернандес
90+4′
50
Александр Кутицкий
22′
63′
88
Виктор Окишор
17
Ульви Бабаев
63′
33
Иван Сергеев
88
Виталий Гудиев
2
Йомар Роча
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
80
Хетаг Хосонов
71
Дмитрий Пестряков
26
Родриго Эшковал
10′
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
54′
81′
5
Алекса Джурасович
11
Жилсон Тавареш Беншимол
46′
17
Солтмурад Бакаев
6
Максим Кузьмин
46′
91
Максим Болдырев
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти