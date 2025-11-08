Новый провал «Динамо». После поражения от «Акрона» бело-голубым пора задуматься о борьбе за выживание

У «Динамо» в РПЛ — тоска: 12 очков до тройки и всего 4 до зоны стыков к 15-му туру. К счастью для бело-голубых, есть еще и Кубок, где команда старается разгонять депрессию болельщиков — победа в Питере над «Зенитом» (3:1) в среду добавила оптимизма. Который требовалось подкрепить в чемпионате.
Домашняя встреча с «Акроном» для этого выглядела идеальным вариантом. Довольно скромный по составу соперник, который к тому же славится нелюбовью к «автобусному» стилю. Плюс в заявку из-за последствий травмы не попал главная звезда тольяттинцев — Дзюба.
Но после всплеска в Питере «Динамо» вернулось в свое привычное состояние — команды, которая по качеству футбола соответствует понятию «середняк». И то в лучшем случае. Что отлично отражает и таблица чемпионата.
Да, «Акрон» уважительно отошел в оборону и в первом тайме не нанес ни одного удара по воротам Расулова, даже неточного. Это действительно было близко к «автобусу». Но «Динамо» по статусу положено уметь вскрывать плотные оборонительные порядки, а этого навыка к середине сезона так и не просматривается.
К перерыву у хозяев было всего два относительно опасных момента. После углового удар Фомина головой отразил полузащитник Хосонов, а Гладышев в контратаке пробил в руки Гудиеву. 90 процентов времени бело-голубые провели в позиционных атаках, однако из них не извлекли никакой опасности: ни через центр, ни через фланги создавать моменты не получалось.
При почти полном отсутствии контригры «Динамо» едва еще и само не привезло себе гол. Фернандес на ровном месте подарил мяч Беншимолу, форвард убегал вместе с Кузьминым против одного защитника Осипенко, но отдал партнеру ужасную передачу, загубив момент.
Интересно, что внести коррективы в перерыве решил не Валерий Карпин, а Заур Тедеев, заменивший Беншимола и Кузьмина. Можно было предположить, что гости постараются во втором тайме что-то придумать в атаке, это должно было раскрыть игру.
Так и получилось. Причем матч пошел по неожиданному сценарию. Казалось, теперь хозяевам будет проще искать свободные зоны, а на деле сработали перестроения «Акрона». Тольяттинцы стали атаковать куда смелее и на 62-й минуте шокировали динамовских болельщиков. Перехват на своей половине поля, роскошный разрезающий пас Хосонова на Пестрякова, тот легко обыграл догнавшего Кутицкого и поразил ворота. Очень хладнокровные действия 18-летнего таланта — 0:1.
Карпин на это ответил выходом Окишора и Сергеева, бросив в бой практически все имеющиеся в наличии атакующие силы. Но ни это, ни необходимость отыгрываться не привели к огню в штрафной гостей.
«Акрон» без особых проблем отбивался, а потом еще и получил новый подарок. В простой ситуации Фернандес, выбивая мяч, угодил в Рубенса, так что Лончару не составило труда удвоить счет — 0:2.
И только после 85-й минуты у «Динамо» пошли настоящие голевые моменты. Сергеев и Фернандес обязаны были забивать, но отыграли один гол хозяева только на 88-й минуте: Тюкавин поборолся, а Сергеев поразил ворота с близкого расстояния — 1:2.
«Динамо» завершило первый круг провалом. Скромный «Акрон» обошел москвичей по набранным очкам. Бело-голубые все глубже проваливаются в таблице — у команды ни очков, ни игры. Судя по происходящему, подопечные Карпина рискуют во второй половине чемпионата бороться не за высокие места, а за выживание. Перед началом сезона это болельщикам не могло присниться в страшном сне.
Автор: Константин Алексеев
Валерий Карпин
Заур Тедеев
Иван Сергеев
(Константин Тюкавин)
88′
Дмитрий Пестряков
(Хетаг Хосонов)
62′
Стефан Лончар
80′
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
44
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
91
Ярослав Гладышев
55
Максим Осипенко
6
Роберто Фернандес
90+4′
50
Александр Кутицкий
22′
63′
88
Виктор Окишор
17
Ульви Бабаев
63′
33
Иван Сергеев
88
Виталий Гудиев
2
Йомар Роча
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
80
Хетаг Хосонов
71
Дмитрий Пестряков
26
Родриго Эшковал
10′
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
54′
81′
5
Алекса Джурасович
11
Жилсон Тавареш Беншимол
46′
17
Солтмурад Бакаев
6
Максим Кузьмин
46′
91
Максим Болдырев
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти