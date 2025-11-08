Новый провал «Динамо». После поражения от «Акрона» бело-голубым пора задуматься о борьбе за выживание

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Комо
0
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.80
П2
6.60
Футбол. Италия
1-й тайм
Лечче
0
:
Верона
0
Все коэффициенты
П1
2.85
X
2.70
П2
3.25
Футбол. Первая лига
1-й тайм
КАМАЗ
0
:
Волга
0
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.52
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Пари Нижний Новгород
0
:
Рубин
0
Все коэффициенты
П1
3.80
X
2.46
П2
2.55
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо Мх
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
3.56
X
2.45
П2
2.85
Футбол. Испания
2-й тайм
Жирона
1
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
1.27
X
5.00
П2
17.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Родина
1
:
Нефтехимик
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.10
П2
27.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Манчестер Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
29.00
X
5.00
П2
6.50
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.20
П2
7.70
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.85
X
4.03
П2
1.92
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.92
П2
2.41
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
13.00
X
7.50
П2
1.23
Футбол. Англия
18:00
Эвертон
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.28
П2
3.37
Футбол. Англия
18:00
Вест Хэм
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.66
П2
4.30
Футбол. Испания
18:15
Севилья
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.34
П2
3.84
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.31
X
3.37
П2
2.27
Футбол. Франция
19:00
Марсель
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.86
П2
6.51
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.30
П2
7.10
Футбол. Англия
20:30
Сандерленд
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.55
П2
1.45
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.71
П2
3.29
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.00
П2
14.75
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.56
П2
4.77
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.55
X
4.26
П2
1.57
Футбол. Англия
23:00
Челси
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.15
П2
7.80
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.61
П2
2.45
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.97
П2
3.46
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Акрон
2
П1
X
П2

Новый провал «Динамо». После поражения от «Акрона» бело-голубым пора задуматься о борьбе за выживание

Команда Валерия Карпина дома проиграла тольяттинцам — 1:2.

Источник: РИА "Новости"

У «Динамо» в РПЛ — тоска: 12 очков до тройки и всего 4 до зоны стыков к 15-му туру. К счастью для бело-голубых, есть еще и Кубок, где команда старается разгонять депрессию болельщиков — победа в Питере над «Зенитом» (3:1) в среду добавила оптимизма. Который требовалось подкрепить в чемпионате.

Домашняя встреча с «Акроном» для этого выглядела идеальным вариантом. Довольно скромный по составу соперник, который к тому же славится нелюбовью к «автобусному» стилю. Плюс в заявку из-за последствий травмы не попал главная звезда тольяттинцев — Дзюба.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 15, 8.11.2025, 14:00
Динамо
1
Акрон
2

Но после всплеска в Питере «Динамо» вернулось в свое привычное состояние — команды, которая по качеству футбола соответствует понятию «середняк». И то в лучшем случае. Что отлично отражает и таблица чемпионата.

Да, «Акрон» уважительно отошел в оборону и в первом тайме не нанес ни одного удара по воротам Расулова, даже неточного. Это действительно было близко к «автобусу». Но «Динамо» по статусу положено уметь вскрывать плотные оборонительные порядки, а этого навыка к середине сезона так и не просматривается.

К перерыву у хозяев было всего два относительно опасных момента. После углового удар Фомина головой отразил полузащитник Хосонов, а Гладышев в контратаке пробил в руки Гудиеву. 90 процентов времени бело-голубые провели в позиционных атаках, однако из них не извлекли никакой опасности: ни через центр, ни через фланги создавать моменты не получалось.

При почти полном отсутствии контригры «Динамо» едва еще и само не привезло себе гол. Фернандес на ровном месте подарил мяч Беншимолу, форвард убегал вместе с Кузьминым против одного защитника Осипенко, но отдал партнеру ужасную передачу, загубив момент.

Интересно, что внести коррективы в перерыве решил не Валерий Карпин, а Заур Тедеев, заменивший Беншимола и Кузьмина. Можно было предположить, что гости постараются во втором тайме что-то придумать в атаке, это должно было раскрыть игру.

Так и получилось. Причем матч пошел по неожиданному сценарию. Казалось, теперь хозяевам будет проще искать свободные зоны, а на деле сработали перестроения «Акрона». Тольяттинцы стали атаковать куда смелее и на 62-й минуте шокировали динамовских болельщиков. Перехват на своей половине поля, роскошный разрезающий пас Хосонова на Пестрякова, тот легко обыграл догнавшего Кутицкого и поразил ворота. Очень хладнокровные действия 18-летнего таланта — 0:1.

Карпин на это ответил выходом Окишора и Сергеева, бросив в бой практически все имеющиеся в наличии атакующие силы. Но ни это, ни необходимость отыгрываться не привели к огню в штрафной гостей.

«Акрон» без особых проблем отбивался, а потом еще и получил новый подарок. В простой ситуации Фернандес, выбивая мяч, угодил в Рубенса, так что Лончару не составило труда удвоить счет — 0:2.

И только после 85-й минуты у «Динамо» пошли настоящие голевые моменты. Сергеев и Фернандес обязаны были забивать, но отыграли один гол хозяева только на 88-й минуте: Тюкавин поборолся, а Сергеев поразил ворота с близкого расстояния — 1:2.

«Динамо» завершило первый круг провалом. Скромный «Акрон» обошел москвичей по набранным очкам. Бело-голубые все глубже проваливаются в таблице — у команды ни очков, ни игры. Судя по происходящему, подопечные Карпина рискуют во второй половине чемпионата бороться не за высокие места, а за выживание. Перед началом сезона это болельщикам не могло присниться в страшном сне.

Автор: Константин Алексеев

Динамо
1:2
Первый тайм: 0:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
8.11.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Заур Тедеев
Голы
Динамо
Иван Сергеев
(Константин Тюкавин)
88′
Акрон
Дмитрий Пестряков
(Хетаг Хосонов)
62′
Стефан Лончар
80′
Составы команд
Динамо
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
44
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
91
Ярослав Гладышев
55
Максим Осипенко
6
Роберто Фернандес
90+4′
50
Александр Кутицкий
22′
63′
88
Виктор Окишор
17
Ульви Бабаев
63′
33
Иван Сергеев
Акрон
88
Виталий Гудиев
2
Йомар Роча
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
80
Хетаг Хосонов
71
Дмитрий Пестряков
26
Родриго Эшковал
10′
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
54′
81′
5
Алекса Джурасович
11
Жилсон Тавареш Беншимол
46′
17
Солтмурад Бакаев
6
Максим Кузьмин
46′
91
Максим Болдырев
Статистика
Динамо
Акрон
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
14
5
Удары в створ
6
3
Угловые
8
1
Фолы
11
13
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти