Новый провал «Динамо». После поражения от «Акрона» бело-голубым пора задуматься о борьбе за выживание

Да, «Акрон» уважительно отошел в оборону и в первом тайме не нанес ни одного удара по воротам Расулова, даже неточного. Это действительно было близко к «автобусу». Но «Динамо» по статусу положено уметь вскрывать плотные оборонительные порядки, а этого навыка к середине сезона так и не просматривается.