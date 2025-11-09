«Краснодар» с потерями попробует вернуть лидерство в РПЛ перед паузой

ТАСС, 9 ноября. Программа 15-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Крылья Советов» — «Зенит», «Локомотив» — «Оренбург», «Ахмат» — «Спартак» и «Балтика» — «Краснодар».
В центральной встрече дня действующий чемпион России «Краснодар» на выезде встретится с калининградской «Балтикой». Матч начнется в 19:45 мск. Перед 14-м туром краснодарская команда лидировала в таблице РПЛ с 32 очками, однако шедший вторым московский ЦСКА в субботу обыграл махачкалинское «Динамо» и с 33 очками вышел на первую позицию. «Балтика» с 27 очками располагается на четвертой строчке.
У действующего чемпиона России выпали из обоймы сразу четыре игрока. В матче прошлого тура с московским «Спартаком» (2:1) красные карточки получили лучший бомбардир команды нападающий Джон Кордоба и один из основных полузащитников Дуглас Аугусто. Также четвертые в сезоне желтые карточки получили полузащитник Никита Кривцов и основной центральный защитник Диего Коста. Главный тренер краснодарцев Мурад Мусаев сразу после игры отметил, что это доставит проблем его штабу.
Также в воскресенье петербургский «Зенит» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», матч начнется в 13:00 мск. «Зенит» с 29 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 13 очками располагаются на 13-й позиции. Самарская команда подходит к матчу с серией из шести матчей без побед в РПЛ. С 5 по 7 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена» прошел форум «Россия — спортивная держава». Комиссия РПЛ проверила газон арены и постановила, что матч пройдет именно на этом стадионе.
Матчи «Спартака» и «Локомотива»
Футболисты московского «Спартака» отправятся в гости к грозненскому «Ахмату», матч начнется в 17:30 мск. Красно-белые с 22 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 16 очками располагается на 11-й позиции.
«Спартак» 6 ноября на своем поле обыграл столичный «Локомотив» в первом матче ¼ финала «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России (3:1). После этого главный тренер красно-белых Деян Станкович заявил, что устал и готов к любому решению клуба по своему будущему. «Ахмат» спокойно готовился в недельном цикле, так как команда не смогла выйти из группы и завершила выступление в кубке сраны.
Также в воскресенье «Локомотив» дома встретится с «Оренбургом», матч начнется в 15:15 мск. Железнодорожники с 27 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. Оренбуржцы с 11 очками располагаются на 14-й позиции. «Оренбург» на этой неделе также провел первый матч ¼ финала «пути РПЛ» Кубка России, команда 5 ноября дома уступила «Краснодару» со счетом 1:3.
Тур стартовал в субботу. В этот день московское «Динамо» дома уступило тольяттинскому «Акрону» (1:2), «Пари Нижний Новгород» на своем поле поделил очки с казанским «Рубином» (0:0), ЦСКА на выезде победил махачкалинское «Динамо» (1:0), «Ростов» в гостях оказался сильнее «Сочи» (1:0). После этого тура пройдет пауза на матчи сборных. Сборная России проведет домашние встречи с командами Перу и Чили.