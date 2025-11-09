«Краснодар» с потерями попробует вернуть лидерство в РПЛ перед паузой

Также в воскресенье петербургский «Зенит» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», матч начнется в 13:00 мск. «Зенит» с 29 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 13 очками располагаются на 13-й позиции. Самарская команда подходит к матчу с серией из шести матчей без побед в РПЛ. С 5 по 7 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена» прошел форум «Россия — спортивная держава». Комиссия РПЛ проверила газон арены и постановила, что матч пройдет именно на этом стадионе.