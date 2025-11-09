«Краснодар» с потерями попробует вернуть лидерство в РПЛ перед паузой

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.40
П2
1.95
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.17
П2
3.11
Футбол. Премьер-лига
13:00
Крылья Советов
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.08
П2
1.39
Футбол. Италия
14:30
Аталанта
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.88
П2
6.98
Футбол. Премьер-лига
15:15
Локомотив
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.80
П2
5.73
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Ланс
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Бернли
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
6
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
2
:
Волга
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Акрон
2
П1
X
П2

«Краснодар» с потерями попробует вернуть лидерство в РПЛ перед паузой

Действующий чемпион России в гостях встретится с «Балтикой».

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 9 ноября. Программа 15-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Крылья Советов» — «Зенит», «Локомотив» — «Оренбург», «Ахмат» — «Спартак» и «Балтика» — «Краснодар».

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 15, 9.11.2025, 19:45
Балтика
-
Краснодар
-

В центральной встрече дня действующий чемпион России «Краснодар» на выезде встретится с калининградской «Балтикой». Матч начнется в 19:45 мск. Перед 14-м туром краснодарская команда лидировала в таблице РПЛ с 32 очками, однако шедший вторым московский ЦСКА в субботу обыграл махачкалинское «Динамо» и с 33 очками вышел на первую позицию. «Балтика» с 27 очками располагается на четвертой строчке.

У действующего чемпиона России выпали из обоймы сразу четыре игрока. В матче прошлого тура с московским «Спартаком» (2:1) красные карточки получили лучший бомбардир команды нападающий Джон Кордоба и один из основных полузащитников Дуглас Аугусто. Также четвертые в сезоне желтые карточки получили полузащитник Никита Кривцов и основной центральный защитник Диего Коста. Главный тренер краснодарцев Мурад Мусаев сразу после игры отметил, что это доставит проблем его штабу.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 15, 9.11.2025, 13:00
Крылья Советов
-
Зенит
-

Также в воскресенье петербургский «Зенит» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», матч начнется в 13:00 мск. «Зенит» с 29 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 13 очками располагаются на 13-й позиции. Самарская команда подходит к матчу с серией из шести матчей без побед в РПЛ. С 5 по 7 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена» прошел форум «Россия — спортивная держава». Комиссия РПЛ проверила газон арены и постановила, что матч пройдет именно на этом стадионе.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 15, 9.11.2025, 17:30
Ахмат
-
Спартак
-

Матчи «Спартака» и «Локомотива»

Футболисты московского «Спартака» отправятся в гости к грозненскому «Ахмату», матч начнется в 17:30 мск. Красно-белые с 22 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 16 очками располагается на 11-й позиции.

«Спартак» 6 ноября на своем поле обыграл столичный «Локомотив» в первом матче ¼ финала «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России (3:1). После этого главный тренер красно-белых Деян Станкович заявил, что устал и готов к любому решению клуба по своему будущему. «Ахмат» спокойно готовился в недельном цикле, так как команда не смогла выйти из группы и завершила выступление в кубке сраны.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 15, 9.11.2025, 15:15
Локомотив
-
Оренбург
-

Также в воскресенье «Локомотив» дома встретится с «Оренбургом», матч начнется в 15:15 мск. Железнодорожники с 27 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. Оренбуржцы с 11 очками располагаются на 14-й позиции. «Оренбург» на этой неделе также провел первый матч ¼ финала «пути РПЛ» Кубка России, команда 5 ноября дома уступила «Краснодару» со счетом 1:3.

Тур стартовал в субботу. В этот день московское «Динамо» дома уступило тольяттинскому «Акрону» (1:2), «Пари Нижний Новгород» на своем поле поделил очки с казанским «Рубином» (0:0), ЦСКА на выезде победил махачкалинское «Динамо» (1:0), «Ростов» в гостях оказался сильнее «Сочи» (1:0). После этого тура пройдет пауза на матчи сборных. Сборная России проведет домашние встречи с командами Перу и Чили.