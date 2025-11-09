Игрок «Динамо» изменил девушке в ночном клубе и выгнал ее из дома

Ричмонд
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Енисей
1
:
Черноморец
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
5.50
П2
50.00
Футбол. Премьер-лига
13:00
Крылья Советов
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.08
П2
1.39
Футбол. Италия
14:30
Аталанта
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.83
П2
7.00
Футбол. Премьер-лига
15:15
Локомотив
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.77
П2
5.75
Футбол. Испания
16:00
Атлетик
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.56
X
3.99
П2
7.30
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.67
П2
5.40
Футбол. Первая лига
16:00
Ротор
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.10
П2
4.30
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.08
X
3.08
П2
2.62
Футбол. Италия
17:00
Дженоа
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.84
X
2.93
П2
2.97
Футбол. Англия
17:00
Астон Вилла
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.44
П2
3.10
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.45
П2
2.49
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.55
П2
3.17
Футбол. Англия
17:00
Ноттингем Форест
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.29
П2
3.29
Футбол. Франция
17:00
Лорьян
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
3.07
X
3.31
П2
2.49
Футбол. Премьер-лига
17:30
Ахмат
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.49
П2
2.27
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.72
П2
4.60
Футбол. Испания
18:15
Райо Вальекано
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.80
X
5.14
П2
1.45
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.11
П2
2.99
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Ницца
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Страсбур
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.63
П2
2.53
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Сити
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.10
П2
3.70
Футбол. Германия
19:30
Штутгарт
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.70
П2
5.81
Футбол. Премьер-лига
19:45
Балтика
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.15
П2
2.50
Футбол. Италия
20:00
Рома
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.26
П2
7.00
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.74
X
2.83
П2
3.21
Футбол. Испания
20:30
Валенсия
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.54
П2
2.20
Футбол. Германия
21:30
Айнтрахт Ф
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.95
П2
3.90
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.63
П2
9.25
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.56
X
4.02
П2
1.78
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.11
X
4.41
П2
1.80
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
0
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Ланс
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Милан
2
П1
X
П2

Игрок «Динамо» изменил девушке в ночном клубе и выгнал ее из дома

Футболист московского «Динамо» Муми Нгамале изменил своей девушке — блогерше Нике — с ее подругой. Об этом пишет Telegram-канал «Sport Baza».

Источник: Чемпионат.com

После поражения «Динамо» от тольяттинского «Акрона» (1:2) в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист отправился в ночной клуб, где встретился с подругой своей девушки, которая часто ему писала. На вопрос почему он общается с другими девушками, игрок сказал: «Ну и что?».

После произошедшего сама Ника выложила в своих социальных сетях доказательства измены футболиста. После этого Нгамале заявил, чтобы Ника отдала ключи от их квартиры, которая находится в «Москва-Сити», и съехала в отель.

Об отношениях рассказала сама блогерша в августе, опубликовавшая в социальных сетях совместное видео с футболистом. Пара вместе на тот момент была уже три месяца, и Ника поделилась, что они уже съехались и начали совместную жизнь.

Нгамале, которому 31 год, в сентябре 2022 года перешел в московское «Динамо» на позицию вингера, подписав контракт по схеме 2+1. В начале августа африканские СМИ сообщили, что «Маккаби» из Тель‑Авива проявляет интерес к полузащитнику. Израильский клуб был готов предложить «Динамо» €3,5 млн за Нгамале, однако переход так и не случился.